A BLM Twitter-oldalán keményen bírálta az éppen regnáló amerikai elnököt, mert rendőrpártinak tartják.

Ahogy Biden több kampányígéretéről bebizonyosodott, hogy nem több szlogennél, úgy a tavaly nyári interjúban elhangzottak is így jártak. Akkor azt mondta a még elnökjelölt, hogy realitás átcsoportosítani forrásokat a rendőrségtől.

Ehhez képest idén februárban Biden már nemet mondott a rendőrségi forrásmegvonásokra. Elmondta, hogy szerinte a rendőrök akkor védhetik meg a magas bűnözési rátával bíró régiók polgárait, ha nem vonják el az anyagi forrásokat.

Biden és Kamala Harris alelnök beiktatása után a BLM alapítója, Patrise Cullors – akiről kiderült, hogy fehérek lakta, gyakran fehér enklávéként emlegetett, gazdagok lakta negyedben vásárolt luxusházat – gratulációja után találkozót kért az ország vezetőitől, hogy megbeszéljék a BLM követeléseit és elvárásait. A találkozót azonban azóta sem tartották meg.

Last night @Blklivesmatter sent a letter to President elect @JoeBiden and Vice President elect @KamalaHarris – we celebrate the defeat of Trump AND we want to make sure supporting Black lives is at the forefront of this administration. https://t.co/D6TTFxsv1C

Biden tavaly tartott megbeszélést faji kérdésben az USA civil vezetőivel, azonban a BLM-et nem hívták meg a találkozóra. A Twitteren tájékoztattak arról, hogy őket – mint a történelem legnagyobb társadalmi és igazságügyi mozgalmát – senki nem hívta meg.

Biden’s first 100 days are up in 10 days. By then we need him to #End1033, which transfers military equipment into the hands of police across the country– including school & campus police. Another example? The military you see out on your streets ahead of the Chauvin verdict.

— Black Lives Matter (@Blklivesmatter) April 20, 2021