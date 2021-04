A koronavírus-járvány miatt bevezetett távoktatás komoly kihívások elé állította a tanulókat, a pedagógusokat és a szülőket is. Az oktatásügyi minisztérium a gondok enyhítésére beindította az Együtt bölcsebb – Spolu múdrejší projektet, amely mintegy korrepetálási programként segítené a távoktatás miatt nehezebbé vált tanulást, a kiesések, hiányosságok bepótlását. A projektbe eddig az egész ország területéről közel ötszáz, pontosan 474 iskola kapcsolódott be.

Az oktatásügyi tárca szakemberei úgy nyilatkoztak, hogy a legnagyobb érdeklődés Kassa és Eperjes megye iskoláiból mutatkozik, a legkisebb számban Pozsony és Nagyszombat megye iskoláiban igénylik a korrepetálás lehetőségét. Megjegyezték azt is, hogy a korrepetálást igénylő iskolák 70 százalékában olyan gyerekek tanulnak, akik hátrányos helyzetű, szegény, szociális szempontból elmaradott családokban élnek. Ebből az következtethető, hogy ők azok, akik nem jutottak hozzá a távoktatáshoz.

A projekt keretében az iskolák lehetőséget kapnak olyan feltételek megteremtéséhez, amelyekkel hozzájárulhatnak tanítványaik tudásának gyarapításához, a tananyagok pótlásához, a gyerekek képességeinek kibontakoztatásához, azaz mindahhoz, amelyben a távoktatás megakadályozta őket. A minisztérium közölte, hogy a tananyagok bepótlásába, azaz a korrepetálásba 3000 pedagógus kapcsolódott be, olyanok is, akik már nem tanítanak, nyugdíjasok, természetesen a ma is aktív tanítók, és a még csak a tanítói pályára készülő, leendő pedagógusok, a főiskolák, egyetemek hallgatói is. Az iskolákban így 9062 tanulói csoportot kívánnak kialakítani, egy-egy csoportot 3-5 tanuló képezne és összességében 38 463 diák venne részt az ilyen oktatásban.

Erre a projektre épülne a későbbiekben a nyári iskola projektje a Letná škola 2021 is, amelyre a minisztérium a következő hónapokban írja ki a felhívást.

