Chloé Zhao A nomádok földje című alkotása nyerte el vasárnap a legjobb film díját a 93. Oscar-gálán Los Angelesben. A koronavírus-járvány miatt új koncepcióval megrendezett ceremónián Zhao lett a második nő, aki átvehette a rendezői Oscart.

A tízezer tagot számláló amerikai filmakadémia vasárnapi gáláján több nőt és nem fehér alkotót díjaztak, mint valaha.

A járvány miatt a díjátadó ceremóniát közönség nélkül, de az Oscarra jelölt sztárok jelenlétében két helyszínen rendezték meg: a Los Angeles-i Dolby Színházban és a Union Station pályaudvaron. A szervezésnél nagy hangsúlyt fektettek a távolságtartásra, a résztvevőket hangulatos, lámpafényes asztalokhoz ültették

egy meghitt amfiteátrum köré.

Steven Soderbergh és producertársai filmszerű élményt akartak nyújtani a műsor nézőinek, ezért a díjakat átadó sztárok is nagyobb szerephez jutottak. A gálát a Union Station színpadára érkező Regina King, a One Night in Miami című Oscar-jelölt film rendezője nyitotta meg.

Legjobb film: A nomádok földje.

Legjobb rendező: Chloé Zhao. A nomádok földje

Legjobb férfi főszereplő: Anthony Hopkins. The Father

Legjobb női főszereplő: Frances McDormand. A nomádok földje

Legjobb férfi mellékszereplő: Daniel Kaluuya. Judas and The Black Messiah

Legjobb női mellékszereplő: Yuh-Jung Youn. Minari

Legjobb eredeti forgatókönyv: Ígéretes fiatal nő. Emerald Fennell

Legjobb adaptált forgatókönyv: The Father. Christopher Hampton és Florian Zeller

Legjobb animációs film: Lelki ismeretek. Pete Docter és Dana Murray

Legjobb nemzetközi film: Még egy kört mindenkinek. Thomas Vinterberg, Dánia

Legjobb dokumentumfilm: My Octopus Teacher. Pippa Ehrlich, James Reed és Craig Foster

Legjobb rövid dokumentumfilm: Colette. Anthony Giacchino és Alice Doyard

Legjobb élőszereplős rövidfilm: Two Distant Strangers. Travon Free és Martin Desmond Roe

Legjobb animációs rövidfilm: If Anything Happens I Love You. Will McCormack és Michael Govier

Legjobb eredeti filmzene: Lelki ismeretek. Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Legjobb eredeti dal: Fight For You. H.E.R. Judas and the Black Messiah

Legjobb látványtervezés: Mank. Donald Graham Burt és Jan Pascale

Legjobb operatőr: Mank. Erik Messerschmidt

Legjobb jelmez: Ma Rainey: A blues nagyasszonya. Ann Roth

Legjobb smink: Ma Rainey: A blues nagyasszonya. Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal és Jamika Wilson

Legjobb vágás: A metál csendje. Mikkel E. G. Nielsen

Legjobb hang: A metál csendje. Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés és Phillip Bladh

Legjobb vizuális effektek: Tenet. Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley és Scott Fisher

(MTI/Felvidék.ma)