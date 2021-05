Idén hazai hivatásos és amatőr táncegyüttesek közreműködésével rendezik meg a Duna Karnevált. A 25 éves múltra visszatekintő rangos kulturális fesztivál június elején egy különleges „Best of” gálaműsorral készül, valamint itt ad jubileumi koncertet a megalakulásának 15. évfordulóját ünneplő Pál István Szalonna és Bandája. Június 11-én és 12-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon kellemes nyáresti hangulatban várják a néptánc és népzene szerelmeseit.

A Duna Karnevál 25 éve különleges színfolt a budapesti nyár kulturális palettáján, a több műfajt is felölelő programok egyszerre mutatják be a Kárpát-medence gazdag népzenei és táncos örökségét. Idén június 12-én a rendezvény negyedszázados jubileuma alkalmából egy Best of válogatást, vagyis az elmúlt 25 év legemlékezetesebb pillanatait mutatják be fergeteges gálaműsor keretében a Margitszigeti Szabadtéri Színpad mesés környezetében.

A közönség válogatást láthat A Monarchia bálja, az Európai Tánckaraván, s a Szerelmünk, Kalotaszeg legszebb jeleneteiből. Az est főszereplői a Duna Művészegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes mellett hazánk legkiválóbb néptáncegyüttesei és zenekarai lesznek. Fellép többek között a Bartina Néptánc Egyesület, a Bem Néptáncegyüttes, a Tököl Délszláv Táncegyüttes és a Göncöl és Kolo zenekarok.

A 25. Duna Karnevál Gála előestéjén, június 11-én jubileumi népzenei koncerttel ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját Szalonna és Bandája.

Az „Együtt” című koncerten hagyományőrző muzsikusok működnek közre Szászcsávásról, Magyarpalatkáról, Kalotaszegről, Budatelkéről, Kárpátaljáról, a Rábaközből és Magyarországról, s zenész barátaik mellett a zenekari tagok tanítványai is színpadra lépnek a műsorban. A koncerten fellép a Magyar Állami Népi Együttes is.

A jubileumi dátumhoz kapcsolódóan a Duna Karneválon mutatják be a zenekarról megjelent fotóalbumot, melyben Váradi Levente fényképein kívül számos kulisszatitkot tudhatunk meg a zenekar életéről. A látványos kiadvány bemutatja többek között a zenekari tagok szülőföldjét, a koncertjeiket a Buckingham-palotában, fellépéseiket a Fölszállott a Páva műsorban és a rengeteg turnét, amin az elmúlt 15 évben világszerte részt vett a zenekar.

A Duna Karnevál június első hétvégéjén is izgalmas táncos, zenés programokkal várja az érdeklődőket Budapest emblematikus helyszínein. Részletek hamarosan!

A rendezvényen az aktuális járványügyi szabályok lesznek érvényben. A részletekről a Duna Karnevál honlapján tájékozódhatnak, ITT.

A 25. Duna Karnevál Gála vezető koreográfusai: Juhász Zsolt Harangozó Gyula-díjas, Mihályi Gábor Harangozó Gyula-díjas, kiváló művész

Zenei vezető: Dulai Zoltán, a Népművészet Ifjú mestere

Rendező: Mucsi János Harangozó Gyula-díjas, érdemes művész

Szalonna és Bandája tagjai: Pál István Szalonna, Pál Eszter, Pál Lajos, Doór Róbert, Gera Attila, Gombai Tamás, Karacs Gyula, Ürmös Sándor Ferenc

Közreműködnek: hagyományőrző muzsikusok, tanítványok, meghívott vendégelőadók és a Magyar Állami Népi Együttes

A koncert szerkesztője: Pál István Szalonna, Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész

Az est rendezője: Mihályi Gábor, Harangozó Gyula-díjas, érdemes művész

