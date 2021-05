Ma, május 30-án a világkeresztyénségben Szentháromság, Trinitatis vasárnapja van. Túl a naptári alkalmon, 2021-ben és ezután még igen sokáig a Sancta Trinitas valóságának hatalmas jelentősége van az emberi szabadság és a méltóság, a sérthetetlenség védelmezésében, oltalmazásában, mindenfajta önkénnyel szemben történő őrizésében.

Más megfontolások miatt ugyan, de már az ó-egyházi atyák az első, 325-ben tartott nikaiai zsinatukon, majd a 381-ben tartott első konstantinápolyi zsinaton kimondták a Szentháromság három személyébe, az Atyába, a Fiúba, Szentlélekbe vetett hit igazságát, keresztyén sajátosságát. Egyúttal annak a szabadságnak a megőrzését, fenntartását, amit az emberiség, illetve a hívők e hitben kapnak. Azóta is hatályban van a nikaiai-konstantinápolyi, vagy másképpen niceai-konstantinápolyi egyetemes hitvallásunk.

Ezen a vasárnapon allelujás hittel magasztaljuk a kegyelmes isteni vezetést, amit az atyák a Szent Háromság és Egység tanításában bölcsen és nagy alázattal megfogalmaztak.

Kiváltképpen ma, amikor egyre inkább elhatalmasodni látjuk a félelmetes modern kori bálvány, a digitalizáció nem csak emberszolgáló csúcsproduktumait, hanem azt is, miként lesz a világméretű kontroll, manipuláció, a minden eddigit felülmúló megfigyelés, a démosz, a nép ellenőrzése alól egyre jobban kibújt mesterséges csúcstechnológiája.

Akkor kell még inkább hitvallásos szabadságunk tudatában ébereknek és szószólóknak lennünk, amikor a humánum alapvető isteni jogait sértő mesterséges intelligencia a láthatatlan diktatúra eszközévé is válhat. Nem véletlen a fogalmazás: Sancta Trinitas a dvd világkorszakában. Akkor, amikor a lopakodó és arctalan, technikával leplezett világdiktatúra új és beláthatatlan következményű alkalmazása fölött az emberiség és a humánum egyre inkább kezdi elveszíteni kontrollját. Ilyen történelmi „vívmányok” között kimondhatatlanul nagy jelentősége van annak, hogy lehet olyan vasárnapunk és főként van olyan mindennapi emberhez méltó túlélést garantáló, segítő, nevesítő szentháromságos hitünk, ami az egyetlen igazi Auftakt, felütés, tiltakozás, szelíd, de következetes protestálás mindenféle diktatúrával szemben. És olyan mai keresztyén tudósok, tanítók is akadnak a világ különféle részein, a Szentháromság kegyelméből, akik képesek és alkalmasak megfogalmazni a dvd-ben, a digitális világdiktatúrában is érvényesen a kiber-korszakban hiteles, gyakorolható keresztyén etikai elveket és biztosítani a Szentháromság egy örök igaz Isten humánumvédő, akár nemzeti vagy/és nemzetközi jogilag is megfogalmazott jelenlétének a formáit.

Végtelenül hálás vagyok Szentháromságos Uramnak, Istenemnek, hogy övé lehet a gondolkodásom, a hitem, a szívem és az értelmem, s ezen a vasárnapon sok millió keresztyén testvéremmel együtt ünnepelhetem teremtő, megváltó, megtartó, megvilágosító, megújító, megszentelő jóvoltát. A gratia Trinitatist. A Szentháromság Isten szabad és szabadító kegyelmét.

Hol van Néró – de a tenger még mindig úr

Sok gondolat hullámzott bennem, amint pár napja jóságos Istenem vezetésével ott sétálhattam, majd töprengve üldögéltem a Tirrén-tenger parti városka, Anzio (latinul Antium) tengerre néző teraszán.

Ott, ahol az egykoron megszületett világuralkodó, Néró császár (Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus – a még nevével is nagyra törő ember), s hatalmas palotája romjait az örökmozgó, morajló kék-fehér habos tenger mossa-mossa. Hol van már Néró és a világbirodalom, a Római Császárság? Palotája is romban, költői, szónoki – vélt vagy valós, esetleg csak udvaroncai hízelgésében naggyá magasztalt – tehetségének már az emlékezete is csak történelmi feljegyzésekben lelhető fel. De a Tirrén-tenger, ahonnan hadi ármádiája, rettegett flottája, (keresztyén) rabszolgaerővel hajtott gályái egy része indult hódítani, hullámsírok martaléka lett. S a tenger morajlik tovább.

Itt jutott eszembe Szentháromság vasárnapja, ami ezt a különös hetet számomra (is) lezárja, s ami már sok-sok testvéremmel kapcsol össze. És természetesen vagy éppen kegyelemből e vasárnapnak a nagy Igéje is megszólal a lelkek hullámhosszán, aminek impulzusai tovább futottak a tengerhullámok ritmusára gondolataimban egészen hazáig, s a messzi jövőig.

Az Ige a mindig nálam lévő Losung Szentháromság vasárnapra kijelölt újszövetségi versében így olvasható: „Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Kor 13,13).

Pál ezzel az áldásformulával zárja levelét a korinthusiakhoz. Akár lehetne a szentháromságos keresztyén hit szabadság hitvallásának is nevezni. Miért?

A Szentháromság-hit szabadság hitvallása

Azért, mert aki magáénak tudja érezni, fogadni ezt a gyönyörű háromságos, trinitárius formulát, ami mögött igen gazdag bibliai hittapasztalatok egész tengere hullámzik, az eljut arra a királyi szabadságra, amiről később, a reformáció kezdetekor Luther fogalmazta meg: A keresztyén ember szabad ura mindennek, és nincs alávetve senkinek. A keresztyén ember készséges szolgája mindennek, és alá van vetve mindenkinek. Az a szabadság, amit Isten Igéje és az arra épülő keresztyén hit lehetővé tesz, az a szolgálat, az embersegítés szabadsága. Nem az ókori diktátorok, monarchoszok, türannoszok egyeduralma. Ennek éppen szöges ellentéte. A keresztyén ember szabad szolgálata gyökeres ellentéte a fáraók piramiscsúcsban végződő önimádatának, hatalom koncentráló kényszerének.

Ugyanígy a római birodalom Cézárjai és megistenített Augustusai diktatúrájának is, a plebejus és patrícius kiválasztottakkal csak szelídített, „kozmetikázott”, ámde véreskezű uralkodásának. A demokrácia csak a diktatúra palástja az emberi történelemben legtöbbször. A távol-keleti hatalmas birodalmak, a kínai és a japán császárságok szöges ellentétei voltak a keresztyén ember önkéntes, szabad emberszolgálatának, a szeretet kultúrájának.

Miként az ugyancsak egyszemélyes hatalmi centrumként működő 20. századi diktatúráknak is.

Krisztus, aki azért jött a Földre, hogy életét adja sokakért, egy mindenkiért, gyökeresen más szabadságkultúrát, együttélési civilizációt hagyott ránk, mint a krisztustalan történelemfilozófia, és hatalomfilozófia, az egyeduralmi mániába, olykor tébolyba fordult-torzult hamis tudat, a történelmet pervertáló, pokollá változtató álbölcsesség, a mindenki egyért téveszméje.

És a hamis történelmi tudat vonulása folytatódik. Egészen a végítéletig. Ma a digitális világkontroll eszközrendszerével. A mesterséges intelligencia emberi intelligenciánkat megfigyelő, sőt manipuláló diktatúrájában. Ebben a fáraói-nérói-császári-diktátori-digitális világkorszakba torkolló folyamatban számunkra egyetlen mozgásteret, emberség-oázist megtartó, fenntartó, továbbvivő lehetőség Istené. Sőt egyedül maga Isten – háromságos létformájában. Solus Deus!

A korinthusi Ige szabadságprogramja

A kegyelem-szeretet-közösség szent hármassága, a Szentháromság Isten emberszabadító, lélekemelő, szent programja az idők végezetéig érvényben és hatályban van. Boldog ember, akinek a szíve tiszta, és ebben a látásmódban takarítja ki magából a dvd-világkorszak félelmeit, félelmetes és már most tudatunkon tapogató szatellita kontroll-technikáit.

Aki tudja, hogy Nérók jönnek-mennek, de a tenger az úr, az már fóbia-oszlató, gyógyító ember. A teremtő Isten világalkotó szeretetének követe. Azé, Aki a nagy bummkor már Szent Lelke által vette munkába a formátlan anyagot, a tohuvabohut, s gyúrta meg a Földet, majd vette „kezébe”, hatalmába a földanyagot, s lehelt beléje lelket, emberré éltetve az anyagot.

Az tudja, bizonyítja, hogy csak és kizárólag egyetlen közösségnek, kommuniónak van ígérete arra, hogy megmarad örökké: azoké, akiket Isten hívott el öröktől fogva mindörökké. Keresztyén szabadságunk három drága tartóoszlopa, a kegyelem, a szeretet és a közösség az, amivel a bennünket manipulálni próbáló láthatatlan levegőbeli hatalmasságokkal szemben szabadságunk, mozgásterünk megmarad. Mondhatná, s mondani is fogja valaki cinikusan, hogy mekkora anakronizmus az, amiről én itt írok.

Én pedig cinizmus nélkül, Szentháromságos meggyőződéssel, s nem szánalomból vagy okításból, legfőképpen azonban Istenünkhöz ragaszkodó boldog szívvel és szájjal kérdezem: vajon nem éppen a dvd, a bábeli öntudat visszaidézésébe esett Kiber mindenhatóság tudat az anakronizmus?

Sőt, bizonyos tekintetben éppen emberellenes, démoni, teremtés-diabolikus, létromboló? Antihumánus? Nem elég a történelem tanítása? Isten nem mesterséges intelligenciát, hanem embert teremtett! Aki képes a kegyelem, szeretet, közösség kultúrájának megvalósítására. Mi több, ezek nélkül ember volta kerül veszélybe. Az emberi civilizáció maga.

Szentháromság vasárnapján a keresztyén szabadság hitvallása (2Kor 13,13) mellé tegyük oda Pál apostol másik Igéjét, amit korunk kihívásai is éles reflektorfénybe emelnek: „Mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen…” (Efézus 6,12).

Adja a Sancta Trinitas, a Szentháromság egy örök Isten, hogy lelki bátorsággal, élő hittel, az Ő háromságos és háromszoros (túl)erejével és támogatásával harcoljuk meg egyénileg, családilag, gyülekezetileg, egyházilag ezt a világküzdelmet. Jézus már megvívta a harcot, Ő a Győztes: „Bízzatok: én legyőztem a világot!” (János 16,33).

Áldott gondolatokat, továbbgondolt Igéket és felismeréseket kívánok Szentháromság Vasárnapra minden keresztyén testvéremnek, gróf Ráday Pál (1677-1733) református presbiteri elöljáró énekével:

„Ó, áldandó Szentháromság, Nyögésemre figyelmezz. Jővel, siess Főboldogság, Én Istenem, kegyelmezz!…Ölelgess meg szerelmeddel, Örök szövetségedből. Takargass be védelmeddel, Adj részt örökségedből. Nézz régi irgalmadra, S egyetlen egy Fiadra”.

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)