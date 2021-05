Magyarországi és szlovákiai szakemberek közösen tárták fel az Ipoly magyarországi partján elterülő letkési középkori templom maradványait. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézete irányításával magyarországi és szlovákiai egyetemi hallgatók és régészek is részt vállaltak a feltárás menetében.

Mindehhez az anyagi forrást a határon átnyúló Interreg V-A Szlovákia–Magyarország együttműködési program keretében kapták meg. A Dél-Hont turisztikai fejlesztése kulturális és turisztikai projekt részeként május 27-én egy tudományos konferencia keretei között számolnak be a múlt nyáron lezajlott ásatás eredményeiről. Emellett egy különleges kiállítás megnyitására is sor kerül a letkési művelődési házban.

Mint Batizi Zoltán régész, a szobi Börzsöny Múzeum vezetője a Felvidék.ma-nak elmondta:

„2020 nyarán feltárásra került a letkési régi templom és temető egy része, majd a kutatás helyszínén emlékhely került kialakításra.”

Mint hozzátette: a múlt iránt érdeklődő környékbeli önkéntesek is részt vettek a Dél-Hont múltját kutató projektben, így nőtt a helyiek identitástudata is. A szakmai munka nagyobb részét az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészei, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum egyik antropológusa és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont genetikusai végezték. Az ásatásokban közreműködtek a közeli ipolysági Honti Múzeum, a váci Tragor Ignác Múzeum és a szobi Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény dolgozói is.

„A július második felében és augusztusban folyó feltárásokban a pozsonyi egyetem régészhallgatóinak vezetőjeként is jelen voltam. A feltárásban tevékenyen részt vettünk, a hallgatók is elsajátították szakmájuk gyakorlati részét”

– nyilatkozta megkeresésünkre Pálinkás Tibor régész, az ipolysági Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője.

Mint megjegyezte: az ipolysági és a szobi intézmény már huzamosabb ideje együttműködik. Szakmai tapasztalatcsere mellett közös konferenciák, vándorkiállítások, szervezői, illetve együttműködői. Az ilyen szakmai együttműködés sem új keletű a két intézmény munkatársai között.

A letkési templom ismeretlen időben épült, először 1464-ben említi írásos forrás. A török kor után 1737 körül felújították. Az 1800-as évek elején bontották el. A mai templom 1811-ben készült. Az augusztus végéig tartó kutatás során kiderülhet, hogy mikor emelték az épületet, milyen alaprajza, mérete volt, továbbá az is, hogy hányszor, milyen formában bővítették. A kiásott maradványokat a fotózás és rögzítés után ősszel visszatemetik.

Az eredményeket a helyi művelődési házban kialakított tárlaton mutatják be. Mindezen tevékenység a helyi és a környékbeli turizmus fejlesztését is szolgálja. A most megnyíló kiállítás nemcsak a 2020. évi letkési régészeti kutatások eredményeit és a levéltári forrásokat mutatja be, hanem úttörő módon a mai letkésiektől vett DNS-minták alapján a lakosság több ezer éves eredetéről is képet ad.

A határon átnyúló pályázat szlovákiai partnere Batja község volt. A pályázati forrásból a felvidéki településen egy régi parasztházból tájházat alakítottak ki.

Emellett az idelátogató turisták részére kölcsönözhető kerékpárok kerültek még beszerzésre. A turizmusfejlesztő projekt részeként a két település együttműködve olyan ingyenes képzéseket is megvalósít, melyek segítik a helyi lakosságot az idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások megtervezésében és létrehozásában. Egy új honlap is készült, mely Dél-Hont turisztikai vonzerejét hivatott növelni.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)