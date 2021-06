Manapság egyre többen blogolnak, legyen szó céges, üzleti blogokról vagy hobbi bloggerekről, akik szabadidejükben, főként saját maguk szórakoztatására kezdenek blogírásba. Bármelyik csoportot is vesszük alapul, bármennyire is otthon vannak az általuk képviselt témában, sokszor bizony előfordul, hogy nem olyan könnyen jön az ihlet, hogy miről is írjanak. Nekik szeretnénk most segíteni.

1. Témaválasztás kérdések alapján

Ha van valamilyen közösségi oldalunk – legyen az Facebook, Instagram, YouTube vagy bármi egyéb –, akkor érdemes feltenni kérdéseket bizonyos témákban, vagy egyszerűen csak megkérdezni a követőinket, hogy miről olvasnának szívesen tőlünk. Ezzel a módszerrel könnyen meríthetünk ötleteket akár több későbbi blogcikkhez is. Arra viszont ügyeljünk, hogy a többek által ajánlott és valóban releváns témákat a közeljövőben dolgozzuk is fel, ezáltal megtartva a követőtáborunk bizalmát és fenntartva érdeklődésüket.

2. Kérdések és válaszok

Akár választhatjuk azt az opciót is, hogy az egy téma kapcsán felmerült kérdésekre egy cikkben válaszolunk, tételesen felsorolva a kérdéseket és a rájuk adott válaszokat. Így biztosan minden kérdést érintünk, amely az olvasóinkban felmerül és kicsit személyesebb lesz általa a tartalom, hiszen fel tudják fedezni a saját kérdéseiket is a cikkben.

3. Top 10-es lista

Ha már kifogytunk az ötletekből, a 10-es listákkal mindig lehet valami újat mutatni az általunk kedvelt témában. 10 tipp, 10 tény, 10 érdekesség, 10 legjobb dolog a témával kapcsolatban, és máris írtunk egy figyelemfelkeltő cikket. Természetesen nem kell ragaszkodnunk a 10-es számhoz, lehet ez 50 vagy 3+1 is, amennyit csak szeretnénk.

4. Az eddigi legnépszerűbb cikkek alapján

Érdemes lehet különféle analitikai eszközökkel megnézni a korábbi bejegyzéseink látogatottságát, vagy akár kedvelés, hozzászólás alapján is meg tudjuk állapítani, hogy mely korábbi cikkeink váltották ki a legnagyobb érdeklődést az emberekből. Ennek tudatában már rögtön látjuk is, hogy mire kell a későbbiekben nagy hangsúlyt fektetnünk és bővebben kifejtenünk, részleteznünk.

5. Inspiráció más bloggerektől, blogokról

Senki sem fog felelősségre vonni érte, ha más blogokat, vagy akár a konkurencia írásait olvasgatjuk inspirációt gyűjtve. Természetesen senkit sem buzdítunk más írások másolására, de lehet, hogy egy mondat, vagy egy apró részlet megfog, amit továbbgondolva érdekes témák jutnak eszünkbe, melyeket még nem érintettünk, de fontos lehet és az olvasóink számára érdekes.

5+1 Korábbi cikk frissítése, kiegészítése

Végül, de nem utolsósorban, ha vannak olyan régebbi cikkeink, melyeket mai tudásunk, tapasztalatunk szerint ki tudnánk egészíteni, vagy fel tudnánk frissíteni, aktualizálni, akkor bátran tegyük meg! Az olvasók is meg fogják hálálni és keresőoptimalizálási szempontból is hasznos lehet.

(Felvidék.ma/Rackhost.hu)