Tizenkilencedik évfolyamának hatodik számához érkezett a Kassai Figyelő független magyar folyóirat, amelynek aktuális számában bemutatják a kassai érseki palotát, egy 11 éves királyhelmeci festőpalántát, Bánhegyi István Andrást, akinek a napokban nyílt önálló kiállítása szülővárosában, de azt is megtudhatják, hol tart a tornai várrom rendbetétele.

„Régi bölcs szólásmondás, hogy csata után a közlegény is okosabb, mint csata előtt a tábornok. Utólag már mindenkinek van ötlete, hogy miként kellett volna vagy éppen hogyan nem… ez bizony a járványhelyzetre is érvényes. Csak hát a történelmet nem lehet megváltoztatni. Legfeljebb átírni, elhallgatni vagy elhazudni. Főleg a győztesek szájíze szerint. Van erre példa az elmúlt évszázadból is bőven, hogy ezért még ma sem tudhatja meg a nagyközönség, hogy kiknek és milyen szándékaik teljesültek be a két világháborúban, és kinek milyen haszna származott belőle” – kezdi a Kassai Figyelő júniusi számának a vezércikkét Mihályi Molnár László, s figyelmeztet: „Járványtól és kormányválságtól függetlenül csak egy nemzethez tartozunk. Csak egy Isten az útmutatónk! S ha lelkünk egészségét meg akarjuk menteni, akkor annak békéjét kell először megteremtenünk. Ez szolgálhatja majd testi egészségünk javát is. És EGÉSZségünk az EGYSÉGÜNKET. Minden más megközelítés csak handabanda”.

Bár a járvány utáni nyitás meglehetősen lassú, több fontos eseményről is beszámol a lap, így megtudhatjuk, a magyar kormány a kassai görögkatolikus egyházmegyében hat templom felújítását támogatja, júniusban a magyar és a szlovák államfő jelenlétében átadják a borsi Rákóczi-várkastélyt. A témához kapcsolódik Subovics Éva interjúja is, aki Helena Mackoviakovával, a Castrum Thorna Polgári Társulás elnökével beszélgetett arról, hogy 2019-ben elkezdődtek a konzerválási munkálatok Torna egykori várán. Az érdeklődők a fejleményekről folyamatosan tájékozódhatnak a www.castrumthorna.eu címen. A lapban elolvashatják Krivánszky Miklós brüsszeli interjúját Donáth Anna EP-képviselővel (Momentum), aki hangsúlyozza: „Én hiszek abban a definícióban, amely szerint a nemzet egy elképzelt közösség, soha nem fogunk az összes tagjával találkozni, innentől kezdve hogyan határozhatjuk meg, ki tartozik bele, az, aki e közösség részének tekinti magát. Mozgalmunknak az elejétől kezdve rengeteg határon túli tagja van, mert minket nem az érdekel, mi történt az elmúlt harminc évben, hanem mi történik a jövőben”.

Halász György Kassa máig rejtélyes 1941-es bombázásáról ír, Korotnoky Lajos Kassa neves épületeit bemutató sorozatában az érseki palotát mutatja be. Mátyás Hudák Katalin egy 11 éves királyhelmeci festőtehetséget, Bánhegyi István Andrást mutatja be, akinek a minap nyílt önálló kiállítása szülővárosában. Szólnak a lapban a Kassától Košicéig című, most megjelent Molnár Miklós-emlékkönyvről, ahogy búcsúznak a napokban elhunyt Gál Sándortól is. Ismerteti a lap az idei Gombaszögi Nyári Tábor programját, de a hagyományokhoz híven azt is elárulják, miről írtak száz évvel ezelőtt a helyi lapok.

A lap beszerezhető a jobb felvidéki magyar könyvesboltokban, Kassán a Panta Rhei Fő téri boltjában, de megrendelhető a szerkesztőség elérhetőségein (Hernád KFT, 040 01 Kassa, Komenský u. 24., tel: 0948/753 013, kassaifigyelo@gmail.com)