A Zyntern.com 2021-es kutatása szerint a fiatal munkavállalók szemében a legvonzóbb munkáltatók idén az Audi, a Telekom, a Bosch, az OTP és a MOL. Az is kiderült, iparáganként melyik cégek végeztek az élvonalban. Agrár területen például a KITE vitte a pálmát, de a gyógyszergyártók és kereskedelmi cégek népszerűsége is nagyot ugrott a korábbi évekhez képest. A munkaadók típusát illetően a válaszadók 54%-a multinál dolgozna, de 43% saját vállalkozás indításán is gondolkozik. A pontos listából most kiderül, melyik cégek a legnépszerűbbek a közgazdászok és melyek a mérnökök számára.

A pozitív munkáltatói márka kialakítása minden cég számára kiemelten fontos, ugyanis rengeteg előnnyel jár. Nemcsak, hogy könnyebben találnak jobb minőségű jelölteket betöltetlen állásaikra, de sok marketingköltséget is megspórolnak a szájhagyomány útján terjedő pozitív véleményekkel. A Zyntern 2020-ban már feltérképezte, melyik munkáltatók nyerték el leginkább a fiatalok szimpátiáját, most pedig megtudhatjuk, mennyiben változott a toplista egy év alatt.

A kutatásról

A Zyntern.com piacvezető hazai állásportál idén negyedik alkalommal végzett országos kutatást, melynek fókuszában a fiatalok munkaerőpiaci preferenciáinak vizsgálata állt. A kutatás 2021 áprilisában zárult és több, mint 4000 fiatal töltötte ki a 30+ kérdéses kérdőívet. A kutatás kérdései többek között kitértek a fiatalok munkahelyválasztási tényezőire, hosszú távra szóló terveire, pályakezdő fizetési igényükre és a legvonzóbb munkaadókra.

Bár a Randstad minden évben díjazza a legnépszerűbb munkáltatókat, ezek a kutatások a 18-64 éves korosztályra vonatkoznak. A Zyntern ellenben a pályakezdők (16-28 éves korosztály) preferenciáit állítja a középpontba, így kiderül, melyik cégek hódítanak a fiatalok körében. A kutatásból azt is megtudhatjuk, melyek az elsődleges munkahelyválasztási szempontok a Z generáció számára. Legfontosabb kritériumnak idén a pozitív munkahelyi légkör, a nyitott, támogató vezetők és a cégen belüli előrelépési lehetőségek bizonyultak. Vajon melyik cégeket azonosítják ezen jellemzőkkel a megkérdezettek?

A kitöltők azokat a munkahelyeket, ahol szívesen dolgoznának, szabadszavas formában, maximum 5 cég említésével adták meg. A legvonzóbb munkaadókra adott válaszokat a kutatók tanulmányi terület és szakmai háttér alapján vizsgálták.

Az összesített nyertesek

Audi Hungária Telekom Bosch OTP Bank MOL

A legnépszerűbb cégek a 2020-as évhez képest nem sokat változtak. Bár a tavalyi első helyezett Google idén lekerült a dobogóról, helyét pedig az Audi vette át, a Bosch és a Telekom megőrizte előkelő pozícióját. 2021-ben épphogy lecsúszott a dobogóról az OTP Bank, őt követte a MOL, majd a Google. Az első tízben helyett kapott még a Morgan Stanley, a Vodafone, a Mercedes és a Richter Gedeon. A top 10-es listán szereplő vállalatok legalább 8 szakterületen említésre kerültek a kérdőív kitöltőinek válaszaiban, az Audi és a Telekom pedig az összes területen feltűnt. A TOP 30-ban kereskedelmi láncok, big4-ok, FMCG-k, globális technológiai vállalatok és a Külügyminisztérium is helyet kapott. A sorrendben 11. helyen végzett a saját vállalkozás indítása, mint lehetőség, ami alátámasztja azokat a kutatási eredményeket, miszerint a Z generációban pezseg a vállalkozási kedv.

Érdekesség, hogy a fiatalok körében más cégek végeztek előkelő helyen, mint a Randstad összlakosságot vizsgáló 2021-es kutatásában. Az Audi, a Bosch és a MOL a pályakezdők szemében élen járnak, míg a Randstad toplistájában nem szerepelnek. A Telekom azonban nemcsak a fiatalok listáján végzett második helyen, de a Randstad Telekommunikációs különdíját is bezsebelte.

(Zyntern.com sajtóközleménye/Felvidék.ma)