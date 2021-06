Június 26-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményét. Ebből pedig a közmédia sem marad ki: az M5 csatorna programajánló videókkal, élő bejelentkezésekkel és nyereményjátékkal is készül.

Fordulópont címmel, a világjárvány utáni újranyitás jegyében rendezik meg az idei Múzeumok Éjszakáját, amely június 26-án országszerte több mint 300 intézményben összesen 1600 programmal várja a közönséget. A Szent Iván napjához legközelebb eső szombaton kinyitják kapuikat a múzeumok, és koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel várják az érdeklődőket.

Ebből a kulturális fiesztából a közmédia sem marad ki, a Kossuth Rádió este nyolc órától éjfélig az eseményhez kapcsolódó műsorfolyammal készül, az M5 pedig már egy héttel korábban hangolódik az eseményre.

„Az M5 csatornán hétköznap 19 órai kezdettel sugázott Librettó című műsorunkban csütörtöktől olyan kisfilmeket láthatnak a nézők, amelyekben ismert emberek – mint például Für Anikó Jászai Mari-díjas magyar színésznő, vagy Liu Shaolin Sándor olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó – mutatnak be kedvcsinálóként egy-egy tárlatot, kulturális intézményt. Ezen felül június 26-án online bejelentkezéseket is tervezünk több helyszínről” – mondta el Bán János, az M5 csatornaigazgatója.

A Múzeumok Éjszakája programjai idén is közös karszalaggal látogathatók, amelyeket az M5 műsoraival is lehet nyerni. A csatorna ugyanis két játékot is hirdet ebből az apropóból. Június 18-tól páros belépésre jogosító karszalag lesz a nyeremény az Ön is tudja? című kvízműsorban, amely minden hétköznap 18.30-kor kezdődik. Emellett június 21-én kulturális kirakós játék indul az M5 Facebook-oldalán. Ebben a játékban egy-egy híres festményt kell felismerniük a kommentelőknek, a helyes megfejtők között pedig szintén belépésre jogosító karszalagokat sorsolnak ki minden nap.

Hangolódjon a Múzeumok Éjszakájára az M5 csatornával!

(MTVA/Felvidék.ma)