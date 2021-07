„Járványellenes intézkedések címszó alatt az állam drámai módon korlátozza az alapvető emberi és szabadságjogokat, emberek csoportjait teszi jogfosztottá“ – állítja Ján Drgonec korábbi alkotmánybíró, alkotmányjogi szakértő a Parlamentné Listy portálnak adott interjúban.

Mindezzel arra reagált, hogy a kormány olyan törvénymódosító javaslatot terjesztett a parlament elé, mely előnyben részesíti a beoltottakat a beoltatlanokkal szemben. Függetlenül attól, hogy a Sme rodina csütörtökön bejelentette, ellenzi a javaslatot és hogy ezt még megvitatja a koalíciós tanács, a kormány elfogadta, hogy a beoltottak előnyben részesítését és javasolta azt a parlamentben rövidített eljárásban tárgyalni.

Jogos a kérdés, hogyan lehetséges, hogy a kormány a parlament elé terjesztett egy törvényjavaslatot, mely ilyen mértékben semmibe veszi az ember saját egészségéről való szabad döntésének alkotmányos jogát, mint azt teszik a kísérleti vakcinákkal való oltásra irányuló nyomásgyakorlással.

A szóban forgó módosító javaslatot az egészségügyi minisztérium dolgozta ki és Lengvarský szerint szükség van ezeknek az előnyöknek a törvénybe foglalására és ösztönözni kell az oltás vállalására az embereket. Drgonec ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a szlovák egészségügyi tárcát talán a világon egyedüliként egy dandártábornok vezeti, ami másutt a közvélemény tiltakozását váltaná ki, ugyanis véleménye szerint katonai diktatúrát vezet be.

Szlovákiában azonban szinte mindenhez hozzászoktunk már, jegyezte meg, hiszen képzetlen és műveletlen emberek kormányoznak, akik azonban el tudják kábítani a népet. Az egészségügyi tárca ezzel összhangban keményít be, s a járványügyi intézkedések álcája alatt drámai módon korlátozza az alapvető emberi és szabadságjogokat, emberek csoportjait téve jogfosztottá.

Arra is figyelmeztetett, hogy egy további törvény módosítása is folyamatban van (Tt. 355/2007), mely a lehető legbrutálisabb mértékben korlátozza azok jogait, akik elutasítják az oltást. Ők egyenjogú állampolgárokból páriákká válnak, akiknek nem lesz joguk semmire, ha a Közegészségügyi Hivatal és a tiszti főorvos úgy dönt, hogy például nem léphetnek be még az élelmiszerboltokba, vagy a patikába sem, nem mehetnek sétára a friss levegőre, ha nem oltatják be magukat.

Az egészségügyi minisztérium mindezt saját kezdeményezésből teszi, senki nem kérte ilyen javaslat megtételére, tehát a kormány, Heger, Matovič, Sulík semmiről nem tehet, ők mossák kezeiket. Vajon mindez összhangban van az alkotmánnyal, a törvényekkel, a nemzetközi, uniós jogrenddel, adódik a kérdés? Az alkotmányjogi szakértő szerint nincs, nem is lehet összhangban az alkotmánnyal, mert diszkriminálja a beoltatlanokat.

Alkalmat ad a Covid-apartheid, azaz a szegregáció bevezetésére, sérti az alkotmány első cikkelyének jogállammal kapcsolatos első bekezdését és cáfolja azt a kitételt, miszerint a Szlovák Köztársaság egy demokratikus állam.

Ami a ránk is kötelező érvényű nemzetközi egyezményeket illeti, az Európa Tanács 2021. január 27-én elfogadta a koronavírus elleni oltóanyagok etikai, jogi és gyakorlati aspektusairól szóló 2361-es (2021) állásfoglalást, melynek 7.3.2-es pontja kötelezi a tagállamokat, így Szlovákiát is,

„gondoskodjon róla, hogy senkit ne lehessen diszkriminálni azért, mert lehetséges egészségügyi kockázatok miatt vagy saját elhatározásból nem hajlandó beoltatni magát“.

Ez nem ajánlás, hanem minden országra nézve kötelező érvényű, mely tagja az Európa Tanácsnak, mutatott rá Drgonec. Ezzel szemben a mi egészségügyi minisztériumunk mindent megtesz annak érdekében, hogy megbüntesse azokat a „szörnyetegeket“, akik nem akarják beoltatni magukat, mondjuk épp amiatt, mert az Egyesült Államokban a Food and Drug Agency 2020 októberében közzétette annak a 22 mellékhatásnak a jegyzékét, melyek a vakcinák fajtájától függetlenül az oltással járnak. S bizony nem egy könnyű nátháról vagy enyhe köhögésről van szó, melyről olyan nagy előszeretettel beszélnek a szlovák orvosok, akiket a kormányhű médiumok felkérnek az ezzel kapcsolatos véleménynyilvánításra.

Eközben Lengvarský folyamatosan azt ismételgeti, hogy minderre a delta variáns elleni védelem miatt van szükség. Drgonec viszont emlékeztetett rá, hogy a szlovák Büntető törvénykönyv ismeri a köztisztviselői jogkörrel való visszaélés és a közveszélyeztetés bűncselekményét is. Mint mondja, ha ezt nálunk érvényesítenék, az a dandártábornok számára nagyon komoly következményekkel járna, mivel ennek a törvényjavaslatnak az előterjesztésére senki nem szólította, vagy hatalmazta fel, mindez a saját gyűlöletének és elfogultságának a megnyilvánulása, ennek ellenére Szlovákiában őt semmi nem fenyegeti.

Drogonec végezetül kitért rá, hogy Szlovákia pontosan akkor szigorít és korlátozza az emberek jogait, amikor másutt enyhítenek.

Nagy-Britanniában például a lemondtak arról, hogy megköveteljék az oltottságot a koncertek, sportesemények, tömegrendezvények látogatásához. (Tegyük gyorsan hozzá, még az is más, ha koncertre, sportrendezvényre nem mehet az ember oltás nélkül vagy napi ingázóként a határ túloldalán lévő munkahelyére… – a szerk. megjegyzése.)

(NZS/Felvidék.ma/Parlamentné Listy)