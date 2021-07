A tavalyi, Pogrányban megtartott rendhagyó Generációk Találkozása után idén végre rendes mederben tarthatták meg a Csemadok országos rendezvényét. A 19. Generációk Találkozása ismét az összes korosztályt megszólította.

Július 9-én a Zoboralji Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő Műhely kiállításával kezdődött a háromnapos rendezvény, melyet Gyepes Lajos, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnöke és Neszméri Tünde, a Választmány titkára, a Zoboralji Örökség Őrzői alapító tagja nyitottak meg.

Elhangzott: a szervezet számos díjat nyert az elmúlt időszakban, aminek köszönhetően már néhány éves működés után, 2019-ben elérték a Tárgyalkotó Népi Iparművész Szervezet címet. A kiállításon láthatták az Alsóörsi Csipkeműhely Balaton-felvidéki vert csipkéit is.

Az este koncertekkel folytatódott, fellépett a párkányi Funk You zenekar, akik többek között saját számaikat is előadták. Az este a helyi Midi Sound utcabáljával zárult.

A második napon délelőtt gyermekprogramokkal várták az érdeklődőket, volt ugrálóvár és körhinta is. A hagyományos ételek kedvelői az ízek udvarán kóstolhatták meg a helyiek finom étkeit. Délután asztalitenisz-torna volt, melyen Kalász testvértelepülésének, Őrbottyánynak a küldöttsége is részt vett. A ferencvárosi öregfiúk és a kalászi öregfiúk meccsén a fradisták taroltak, 6-0 lett az eredmény.

A Generációk Találkozása egyik rendhagyó programja volt a nótaest, amelyen Hajtman Lívia, Nagy Attila és Wurczer Péter lépett fel. Suki István és zenekara, a Rajkó zenekar tagjai csodálatosan húzták a nótákat.

A vastaps bizonyította, hogy a merész vállalkozás, nótaestet szervezni ezen a fesztiválon belül, sikeres volt.

A nótaest előtt Csenger Tibor, a Nyitra megyei önkormányzat alelnöke szólt a közönséghez, kiemelte: Nyitra megye tagja lett a Rába–Duna–Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásnak, aminek köszönhetően a Kis Projekt Alapokhoz a megye területén lévő járásokban, így a Nyitrai járásban működő egyesületek is pályázhattak. A Csemadok Nyitrai Területi Választmányának pályázata is sikeres volt.

A projektnek köszönhetően eszközöket vásárolt és a Gyermeklánc Gyermek- és Ifjúsági Fesztivált, valamint a Generációk Találkozását szervezték meg.

A nótaest után Göbő Anna és Göbő Sándor adtak koncertet, a megzenésített versek elnyerték a közönség tetszését. Apa és lánya, mindketten gyermekkoruktól énekelnek és zenélnek, minőségi zenét játszanak, amit a jelenlévők szintén vastapssal jutalmaztak. Az estét a koloni Bon Pari zenekar koncertje zárta. A koloni zenekar 30 éves szünet után állt össze újra.

A harmadik napon szentmisével kezdődött a program,

Hegyi Péter Szent István példáját hozta fel prédikációjában, majd szólt Pió atya jóslatáról, mely szerint a magyarság menti majd meg Európát és a kereszténységet.

A szentmise után a jelenlévők megkoszorúzták az első világháborús hősök emlékművét, majd az 1956-os emlékművet is. Délután a Hagyományőrzők Találkozójával folytatódott a műsor. A megnyitóban Kalász polgármestere, Balázs János üdvözölte a jelenlévőket.

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke köszönetet mondott a szervezőknek, elmondta, hogy a 19. alkalommal megszervezett Generációk Találkozása a Csemadok országos rendezvénye és a fellépők listája a garancia arra, hogy nagyszerű programot állítottak össze a szervezők.

Fellépett a Nagycétényi Citeracsoport, a Nyitragesztei Téliződ Hagyományőrző Csoport, az Ahai Kordon Férfikar, a Kútyika Nagycétényi Éneklőcsoport, a Berencsi Pimpimpápa, a Csitári Menyecskekórus, a Pogrányi Nagyharang Hagyományőrző Csoport férfikara, a Nyitracsehi Férfi Éneklőcsoport, valamint a kalászi Bachan Teréz. A Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport fellépése előtt megemlékeztek a jelenlévők az elmúlt évben tragikusan eltávozott csoportvezetőjükről, Buday Mihályról és Balázs Sándorról, aki a csoport alapítója volt.

A vendég együttes ezúttal a Lévai Garammenti Néptánccsoport volt, valamint Őrbottyán hagyományőrzői, és az őrbottyáni Barna Csenge.

A rendezvény a „Közös kulturális élet és hagyományőrzés Csemadok OV Nitra és Őrbottyán község együttműködésében” projekt keretében valósul meg (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/345). A projekt az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

(NT/Felvidék.ma)