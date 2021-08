A technológia már évekkel ezelőtt felvezetett olyan online fizetési rendszereket, melyek jelentősen megkönnyítették a mindennapi vásárlást, átutalást. Manapság pedig már számos online fizetési rendszer létezik, viszont ezek közül is kimagaslik néhány szolgáltatás, amely valóban változást hozhat fizetési szokásaink terén.

Általánosságban véve a mai legnépszerűbb rendszerek közé tartozik például a Paypal, a Skrill, vagy esetleg a Revolut is. Ezen rendszerek népszerűsége annak is köszönhető, hogy díjmentesen végezhetőek interkontinentális átutalások is, a tranzakciók pedig akár órákon belül teljesülnek. Revolut fiókkal pedig akár a hétvégi bevásárlást is könnyen elvégezhetjük.

A legnagyobb online fizetési forradalmat viszont a három techóriás, a Google, az Apple és a Samsung vezeti.

Mind a három cég rendelkezik saját fizetési rendszerrel, melyek használatához nincs szükség harmadik féltől származó alkalmazás letöltéséhez, mivel a Google Pay és az Apple Pay is a saját ökoszisztémáján belül bonyolítja le a rendszer használatát. Ez tehát azt jelenti, hogy a Google Android, valamint az Apple iOS rendszer könnyedén támogatja a mobiltelefonos fizetéseket és nincs szükség bankok, vagy egyéb rendszerek alkalmazásainak a telepítésére, de még csak egy alkalmazás megnyitására sem, hiszen a telefon NFC rendszerének bekapcsolásával egyből érintésmentesen indítható a fizetés telefonról, de akár még egy okosóráról is.

Ennek tudatában nézzük, hogy miként is működik a négy rendszer, illetve milyen módon szorítják ki a készpénzes fizetést és alakítják át a fizetési szokásainkat.

1. Google Pay

A Google Pay a tech óriás saját fizetési rendszere, ami Szlovákiában és Magyarországon is használható. A rendszer nagyon könnyen beállítható, valamint a különböző bankok kártyáit is nagyon könnyen hozzáadhatjuk. A Google Pay Magyarországon még fejlődő és bővülő stádiumban van, Szlovákiában viszont a bankok sokkal nagyobb számban vannak jelen. A szolgáltatás beállításához mindössze le kell tölteni a Google Pay alkalmazást a Play Store-ból, majd elindítani és hozzáadni a bankkártyánkat. A fizetéshez ezután arra sem lesz szükség, hogy megnyissuk a Google Pay alkalmazást.

Ez annak köszönhető, hogy az alkalmazásban beállíthatjuk, hogy az érintésmentes fizetések NFC-n keresztül történjenek, mégpedig a Google Pay szolgáltatáson keresztül. Innentől kezdve, ha egy üzlet támogatja a Google érintésmentes fizetését, akkor a fizetésnél egyszerűen csak az NFC-t kell aktívra állítani és a tranzakció már teljesül is.

A Google Pay ezen felül az internetes, valamint az alkalmazásokon belüli vásárlások alatt is használható. Így egyszerűen fizethetünk vele bármilyen étel rendelésekor, vagy akár egy Uber foglalásakor is.

2. Apple Pay

A Google Pay mindenképp az Apple Pay egyik legnagyobb kihívója. A koncepció itt is hasonló, mint a Google-nél. Az Apple Pay úgyszintén használható bolti fizetéskor, éttermekben, online, valamint az alkalmazásokon belüli vásárlásokkor is.

A használatához mindössze hozzá kell adni a bankkártyánkat az Apple Wallet alkalmazáshoz, ami ezután szinkronizálja ezt a fizetési lehetőséget az összes többi Apple eszközünkön is.

Ennek köszönhetően könnyen használható az Apple Watch is érintésmentes fizetésre, de iPadről, vagy Macbook-ról is végezhetőek online fizetések. További érdekesség, hogy már olyan szektorokban is használható az Apple Pay, mint az E-sportok, vagy éppen az Unibet sportfogadási oldala. Az Apple Pay egy további innovatív funkciója az Apple Cash. Ezzel a funkcióval akár üzenetben is küldhetünk pénzt. A megérkezett összeg ezután hozzáadódik az Apple Wallet-hoz és használható is.

3. Samsung Pay

A harmadik mobilóriás, a Samsung is rendelkezik saját fizetési rendszerrel. Ez nem is annyira meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy az Android alapokon futó Samsung telefonok vezetik a globális eladási listákat, így nem meglepő, hogy a koreai gyártó is elkészítette a saját fizetési platformját. A Samsung Pay használatához is szükség van egy, a szolgáltatás nevével megegyező alkalmazásra.

A rendszer használata ezután a klasszikus rendszerben folyik, tehát csak hozzá kell adni egy bankkártyát, hitelesíteni, hogy mi vagyunk a jogos tulajdonosok és a rendszer ezután már aktív is.

A Samsung Pay is a megszokott NFC rendszert használja, így nincs egyéb teendő, mint a kontaktmentes fizetéskor a telefont a terminál széléhez érinteni. A Samsung Pay egyelőre nagyon új a közép-európai régióban, mivel itt elsőként Csehországban és Szlovákiában lesz elérhető 2021 második felében.

Továbbiak

Ezeken a gyártókon kívül is vannak azonban olyan további eszközök és rendszerek, melyek a kontaktmentes fizetés, a készpénzmentes világ felé nyitnak.

Egy jó példa lehet a Google tulajdonában lévő Fitbit órák, melyekkel úgyszintén már telefon nélkül is fizethetünk szinte bárhol.

Ezek a rendszerek elsőre talán nem tűnnek túlságosan forradalminak, viszont a technológia gyors fejlődése, valamint a mobil világ előrehaladása egyre inkább kiszorítja a készpénzhasználatot, ráadásul egy olyan digitális fizetési struktúra felé irányul, ahol bármilyen formában végezhetőek fizikális, vagy online vásárlások anélkül, hogy a bankkártyánkat kézbe kellene vennünk.

Ez viszont nem azt jelenti, hogy a költségeket ne tudnánk nyomon követni. Mind a három rendszer részletesen jegyzi, hogy mikor, hol és mennyit költöttünk és rendszerezhetjük a költségeinket is.

A Google, az Apple, valamint a Samsung Pay jelen pillanatban az Egyesült Államok három leginkább használt fizetési módja. Európában is számos országban jelen vannak és egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert. Európában a legelterjedtebb rendszer egyelőre talán az Apple Pay, viszont az európai mobilpiac egészen egyenértékű megoszlása miatt a Google Pay és a még csak meg-megjelenő Samsung Pay is rövid időn belül berobbanhat.

(Felvidék.ma)