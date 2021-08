Lenyűgöző látnivalókkal várják a látogatókat a megújult Nádasdy-kastélyban. A stílusát tekintve Kárpát-medencében egyedülálló épületben olyan technikai megoldásokkal találkozhat az érdeklődő, amelyek a kastély építésének korában is ritkaságnak számítottak. Hogy melyek ezek, az az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában derült ki.

Augusztus 1-jén adták át a Fejér megyei Nádasdladányban a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében megújult Nádasdy-kastélyt.

„Múltjában hasonló sok más magyar kastélyhoz, stílusában viszont egyedülálló úgy Magyarországon, mint a Kárpát-medencében az angol Tudor-stílusú épület, melyet 1870-ben álmodtak meg a Nádasdy-ak” – mondta Glázer Tamás a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a Librettóban annak kapcsán, hogy a II. világháború után ez az épület is számos funkciót kapott, úgy mint óvoda, mozi, vagy rendőrség, ám állagmegóvást semmilyen formában nem hajtottak végre rajta egészen tíz évvel ezelőttig.

A kastélyban 2 ezer négyzetméteren, valamint a parkban 29 hektáron megvalósult fejlesztések során fenntartható műemlékhasználat valósult meg, amely számtalan élményt nyújt a látogatónak. „Az érdeklődők megismerhetik az építtető család, valamint a kastély építésének történetét is, de olyan, az üzemeltetéssel összefüggő fontos technikai megoldásokat is láthatnak, amelyek még a ma embere számára is élményt nyújtanak” – mondta Glázer Tamás, hiszen a kastélyban sok előremutató megoldást használtak már az 1870-es években is. „Megannyi technikai vívmány közül az egyik az épületben működő, úgynevezett beszélőcső, amin a személyzet és az uraság kommunikált, de légbefúvásos rendszerrel is el volt látva a kastély. A konyha rész külön élmény, ugyanis a pincét és a konyhaházat 50 méter hosszú alagút kötötte össze, amit arra használtak, hogy síneken tolt csilléken hozták-vitték benne az ételt és a szennyest” – mesélte a közmédia műsorában Glázer Tamás.

A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a Librettó stúdiójában a műsorvezetőnek, Nehéz Attilának azt is elárulta, a programban eddig milyen épületek újultak meg, hogy az év hátralévő részében, melyek várnak még átadásra és beszélt a 2022-es év terveiről is.

A beszélgetés IDE kattintva újranézhető.

Librettó – minden hétköznap 19 órától az M5 műsorán!

(MTVA/Felvidék.ma)