Rudolf Zajac a második Mikuláš Dzurinda kormány egészségügyi minisztere, aki annak idején számos változást vitt az egészségügyi ellátásba, a mostani tervezett reformokban több hiányosságot lát. A TASR hírügynökségnek kifejtette, hogy ugyancsak problematikus lehet az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal függetlenségének kiszélesítése, de a biztosított személyek jogosultságának kezelése is.

A volt miniszter rámutatott, hogy 2006-tól az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal elnöke a kormány hatáskörébe tartozott, kinevezése a parlament jogköréből a kormányra ment át. Felelős volt az úgynevezett DRG rendszer előkészítéséért és irányította a sürgősségi szolgáltatók kiválasztását is, azonban mindkét feladatkör és még több egyéb is fiaskóval végződött. Komoly gondnak minősíti azt is, hogy a hivatal továbbra sem tölti be a szabályozó szerepét, végrehajtó feladatokra kényszerítik, a hivatal tagjának olyan bizottságokban kell jelen lennie, amelyek a kórházak kategorizálásáról döntenek, illetve más határozati bizottságokban. A függetlenség hiányát mutatja az is, hogy az elnök egyszerűen visszahívható kötelességszegés miatt. Zajac ezzel kapcsolatosan kérdezi, mit jelent ez esetben a komoly kötelességszegés? Kifejtette továbbá, hogy a törvényjavaslat csak látszólag veszi figyelembe a biztosított személyek jogait.

„Az az igazság, hogy a biztosítottak jogosultsága alatt azt értjük, hogy azoknak joguk legyen az egészségügyi ellátásuk költségének kiegyenlítésére a biztosításból, és az a biztosítottról történt szolgáltatást fedezze” – mondta.

Rámutatott, miszerint a javaslatban az szerepel, hogy a kórházaknak akkor van jogosultságuk a a térítésre, ha teljesítik a kategorizálás követelményeit.

A volt miniszternek azonban az a véleménye, hogy végül is a betegnek az a fontos, hogy olyan kórházba kerüljön, ahol megvannak a feltételek betegsége gyógyítására.

„További gond, hogy amit nem fizet a biztosító, azaz amire nincs joga a biztosítottnak, azt neki magának kell megfizetnie, illetve az ilyen rizikós esetekre külön, individuális biztosítást kell kötnie” – tette hozzá Zajac hangsúlyozva, hogy ezt a problémát a törvényjavaslat teljesen figyelmen kívül hagyja. E nélkül a fontos elem nélkül reformról beszélni szerinte olyan, mint üvegen keresztül mézet nyalni.”

A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma augusztusban jelentette be, hogy megkezdi a kórházak, rendelőintézetek, egészségügyi biztosítók reformját, amelynek célja a befolyt nyereség szabályozása, az általános orvosok és egészségügyi nővérek hatáskörének rendezése és az úgynevezett telemedicina szolgáltatások mind szélesebb körű kihasználásának szolgalmazása. A törvényjavaslat meghatározza a biztosításokból befolyt összegből azt a minimális, százalékban kifejezhető mértéket, amelyet a biztosítóknak az egészségügyi ellátásra kell fordítaniuk.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)