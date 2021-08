A GDP növekedése éves összehasonlításban, változatlan árakon számítva, elérte a 9,6%-ot. Ez a Statisztikai Hivatal (ŠÚ SR) gyorsbecsléséből derül ki, amelyet kedden hoztak nyilvánosságra.

Folyó árakon számítva a 2. negyedévben csaknem 24 milliárd euró összegű GDP keletkezett Szlovákiában, ami éves összehasonlításban 11,8%-os növekedést jelent.

„Így a szlovák gazdaság legjelentősebb növekedéséről van szó 2007 utolsó negyede óta. A magas növekedés főleg az összehasonlítási alap alacsony értékéből következik, mivel a koronavírus-járvány első hulláma idején elfogadott szigorú intézkedések miatt 2020 második negyedében jelentős gazdasági lassulás következett be” – magyarázták a hivatal elemzői.

Ennek ellenére az éves gazdasági növekedés jelentősen megemelte a GDP-t, majdnem a járvány előtti 2019-es szintre. A hivatal összehasonlításképpen azt közölte, hogy tavaly, a második negyedévben a GDP éves visszaesése elérte a 10,9%-ot.

„A hozzáadott érték erős növekedése a mostani negyedévben nagy mértékben kiegyenlítette a 2020 második negyedében bekövetkezett járvány miatti visszaesést” – tették hozzá. Mint elmondták, a megnövekedett termelés a legfontosabb gazdasági ágazatokban jelentkezett, főleg az iparon belül, az autógyártás és a nem nemesfémek gyártása területén.

A hozzáadott érték növekedése a hivatal szerint a külföldi keresletnek is köszönhető. Az előző negyedévektől eltérően azonban a növekedést a hazai kereslet is nagyban befolyásolta. Nőtt a fogyasztói és a befektetési kereslet is. A hivatal gyorsbecslése a foglalkoztatottság alakulására is kitért.

A második negyedévben Szlovákiában körülbelül 2,37 millió embernek volt állása. A tavalyi év ugyanezen időszakához viszonyítva a foglalkoztatottak aránya 0,4%-kal csökkent. „A szezonális hatások kiszűrése után a teljes foglalkoztatottság 2020 második negyedéhez képest 0,4%-kal csökkent, 2021 első negyedével összehasonlítva pedig 0,8%-kal nőtt” – zárta a hivatal.

(tasr/Felvidék.ma)