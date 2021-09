A Diákhálózat idén ősszel ünnepli alakulásának 30. évfordulóját, szeptember 17-18-án, Búcson. Az esemény alkalmából Klubmozgalmi Nagytalálkozót szerveznek, melyre szeretettel invitálnak mindenkit, aki diákéveit aktívan, a közösségért dolgozva töltötte. Várnak minden olyan tagszervezetet, diákklubot, ifjúsági szervezetet, diákkört, melyek kivették a részüket az ifjúsági klubmozgalom alakulásából.

Az esemény remek lehetőség a generációk találkozására, nosztalgiázásra és új kapcsolatok kialakítására, amely elengedhetetlenül fontos a jövőre nézve, hiszen a szlovákiai magyar diákklubok több fontos személyiségeket adtak a felvidéki magyar közélet számára.

Leczkési Zoltán, a szervezet elnöke elmondta, hogy az esemény nem csupán a Diákhálózatról szól. A cél, hogy a kis és nagy klubok tagjai is megismerjék egymást, hiszen a kluboknak saját szervezeti szinten vannak találkozóik, de nagytalálkozó eddig nem valósult meg. Az előzetes becslések alapján 200 főre számítanak. A szervezők fontosnak tartják kihangsúlyozni, mivel több generáció is részt vesz a találkozón, hogy a részvétel oltási igazolvánnyal, illetve 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel látogatható.

„Szeretnénk rámutatni, hogy több generációnyi különbség van ezek között az emberek között, az is lehet, hogy egyes kérdésekben máshogy látják a világot, de az alapgondolatuk az, hogy a legkisebb közös többszörös az a közösségi munka, amit a szervezetek tagjai a szlovákiai magyar közösségért végeznek” – tette hozzá.

A szombati találkozón egy hiánypótló mű bemutatására is sor kerül. A Diákhálózat oszlopos tagja, Czáboczky Szabolcs mutatja be újonnan kiadott kötetét, a Kék a sátram, recece… Fejezetek a csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom történetéből (1948-1992) című munkát. A Bajcsi Ildikó, Popély Árpád, Mészáros Andor Ákos által is lektorált mű hét fejezetben mutatja be a mozgalom jelentős pontjait.

„A kötetet egy évig tartó kutatómunka előzte meg, megannyi levéltári kutatás, valamint 13 interjú is készült a témában” – mondta el Czáboczky Szabolcs, a könyv szerzője. Az első fejezet a legnagyobb múlttal büszkélkedő klubok alakulástörténetét és azok keretrendszerét mutatja be, ezt követik a Nyári Ifjúsági Találkozók, majd az 1978-tól, a Csemadok kereteiben legalizált művelődési klubmozgalom működési keretei. Ezt követően a Sarló mozgalommal való átfedéseket és összefonódásokat tárja elénk a könyv. A kutatómunka kitért továbbá a kassai magyar ifjúsági klubok fejlődésének állomásaira, a Gímesi Művelődési Táborra, valamint a Diákhálózat megalakulásának körülményeire.

A program

Szeptember 17. (péntek)

18:30 Nosztalgiaest – Kerekasztal-beszélgetés a Diákhálózat elnökeivel. A három generáció képviselőit felölelő beszélgetés lehetőséget biztosít majd arra, hogy megfigyeljük az ernyőszervezet fejlődését az elnökök szórakoztató, tanulságos történetein keresztül.

21:00 Borkóstoló – A búcsi Karkó Pincészet autentikus bortemplomában folytatódik az este borkóstolóval.

Szeptember 18. (szombat)

14:30 Kiállítás a Klubmozgalom szellemében – Korabeli fényképekkel és tárgyi ereklyékkel fogunk az időben utazni egészen az első Nyári Ifjúsági Találkozóktól a DH-s táborokig, az alakulástól a közelmúltig.

15:00 „Kék a sátram, recece – Fejezetek a csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom történeteiből (1948-1992)” – Czáboczky Szabolcs könyvbemutatója.

20:00 Generációk bálja – Az esemény megkoronázásaként ünnepi bállal zárjuk az estét és a Klubmozgalmi Nagytalálkozót.

Kapunyitás: 19:00

