Christian Tetzlaff, Elisabeth Leonskaja, Szergej Krilov, Jevgenyij Koroljov – csupán néhány név a világhírű művészek sorából, akikkel a Concerto Budapest őszi hangversenyein találkozhat a közönség. A zenekar ebben az évadban is a klasszikus és a kortárs zene páratlanul gazdag elegyét nyújtja, az évad dupla nyitókoncertjét szeptember 24-én és 25-én tartják a Zeneakadémián.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is duplakoncerttel tartja meg a Concerto Budapest évadnyitó hangversenyét szeptember 24-én és 25-én a Zeneakadémián, ahol a zenekar vendége a német virtuóz, a világ egyik legkiválóbb hegedűművészeként számon tartott Christian Tetzlaff lesz. A nyitókoncerten hagyományosan megkülönböztetett szerep jut Bartók Béla zenéjének, és ez idén sem lesz másként: az első részben a zeneszerző fiatalkori hegedűversenye lesz hallható és A csodálatos mandarin szvit zárja a programot. Megszólal egy ritkán játszott Liszt-kompozíció is, a Két epizód Lenau Faustjából, s elhangzik majd Suk ritkán hallott, gyönyörű g-moll fantáziája hegedűre és zenekarra. A koncertek közül a második esemény a zenekar „Hőskoncertek” sorozatának része, amelyet elsősorban a mindennapi hőseinknek, az egészségügyben dolgozóknak ajánlja a Concerto Budapest.

Szeptember 30-án a Müpában Mūza Rubackytė lesz az együttes vendége. A kiváló litván zongoraművésznő Penderecki Feltámadás zongoraversenyét játssza majd a zenekarral. A koncerten szerepel két jazzes Bernstein-mű: a szellemesen lendületes Candide-nyitánnyal kezdődik majd a műsor, megadva ezzel az est alaphangját, zárásként pedig a Szimfonikus táncok hangzik majd el a West Side Storyból, amely elénk idézi Maria és Tony tragikus szerelmének, meg a Cápák és a Rakéták gyilkos rivalizálásának történetét. A programban egy igazi klasszikus, J. S. Bach d-moll kettősversenye is helyet kapott, nem is akármilyen előadásban: az eredetileg hegedűre komponált szólót Rácz Zoltán és Fábry Boglárka adják majd elő vibrafonon.

A zenekar októberi koncertjein Szergej Krilovval és Jevgenyij Koroljovval is találkozhat majd a közönség, október 23-án pedig, egy nappal Liszt Ferenc születésének évfordulója után, nemzeti ünnepünkön hazánk zenéje előtt tiszteleg a Keller András vezette együttes a Magyar Kincsek Ünnepén. Az egész napon át tartó koncertsorozat a magyar kultúra sokszínűségét mutatja be a népi hangszerektől az operetteken át egészen a nagy szimfonikus darabokig. Miklósa Erika, Kelemen Barnabás, Várjon Dénes, csak néhányan a nap fellépői közül, a koncerteket Keller András mellett olyan kiváló karmesterek vezénylik, mint Bogányi Tibor és Hámori Máté.

Novemberben elindul a sikeres Manó sorozat is, amely a 3-10 éves korosztálynak kínál zenei kalandozásokat. November 13-án és 14-én a Budapest Music Centerben tartják a Hallgatás napját. A Concerto Budapest már hagyományos zenei maratonján a kortárs zenét és a klasszikus remekműveket helyezi merőben új megvilágításba, a közöttük keletkező teremtő kölcsönhatásra összpontosítva. A nyitott és elmélyült odafigyelés napja ez, amelyen új művek ősbemutatóira, többek között Balogh Máté, Csalog Gábor és Kondor Ádám műveinek legelső nyilvános bemutatójára is sor kerül. A rendezvény élő közvetítését az amerikai The Violin Channel is sugározza.

November végén a kétnapos Hallgassunk Brahmsot! sorozat a német romantikus zeneszerző különböző arcait mutatja be rendhagyó módon, fellép többek között az idén a neves Opus Klassik díjjal jutalmazott zongoraművész, Elisabeth Leonskaja is.

A Concerto Budapest, bár továbbra is folytatja a sikeres és különleges minőségű ingyenes online koncertközvetítéseit, elsődlegesen a közönség személyes koncertélményeit szeretné gazdagítani idén ősszel. A zenekar minden tagja izgalommal várja az évadnyitó koncerteket, hogy ismét megoszthassa a zenélés örömét a közönséggel. „Mi mindig őszintén, teljes szívvel játszunk, és hiszem, hogy ezért szeretnek minket” – vallja a zenekar a Kossuth-díjjal kitüntetett zeneigazgatója, Keller András.

(Adonyi Adrienn/Felvidék.ma)