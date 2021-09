Csütörtökön ünnepélyes tanévnyitóra került sor az óvoda épületében, melyen a szülőket és a gyerekeket Éder Mária igazgatónő és Ladányi Lajos, az óvoda fenntartója köszöntötte. A nap megkoronázásaként tortával is kedveskedtek a jelenlévőknek, a kicsik nagy örömére. A tanévnyitót követően Éder Máriával beszélgettünk az elmúlt egy évről.

A tanévnyitó keretében két óvodás, Vincze Dórika és Dóci Leonard mondott verset, akik nagyon ügyesek és bátrak voltak. Az igazgatónő köszöntötte a gyermekeket, szülőket és a megjelenteket, beszélt a hiteles nevelésről, végül bemutatta az új munkatársakat, óvónőket.

Az óvoda fenntartója, Ladányi Lajos biztosította a szülőket arról, hogy idén is magas színvonalon folytatódik az oktatás, nevelés az óvodában.

Az óvoda fennállásának egy évét tortával ünnepelték, amit a gyerekek, szülők jóízűen elfogyasztottak. Az évnyitó lezárásaként a templomban Andrusko Gyula atya jóvoltából szentmisére került sor.

Ezt követően az igazgatónő válaszolt kérdéseinkre.

Hogyan értékelné az elmúlt egy évet?

Úgy érzem, hogy elég jó évet zártunk a járványhelyzet ellenére is.

14 kisgyermekkel kezdtünk, decemberben már 17-en voltunk, és a beiratkozást követően még 17 gyermeket köszönthetünk az óvodában, így most szeptembertől 32 gyermekkel kezdjük meg a tanévet. Az óvoda 36 férőhelyes, nincs gond a kapacitással.

Pedagógiai asszisztensünk is van tavaly szeptembertől. A szórványvidékről magyar speciálpedagógust elég nehéz volt találni, de szerencsére sikerült. Az új tanévtől erősíti csapatunkat, aminek nagyon örülünk, mert most szeptembertől nagyobb figyelmet igénylő gyermekek is járnak majd hozzánk.

Az idei tanévben lesz egy kis- és egy nagycsoportunk. Eddig egy csoporttal működtünk a 17 gyermekkel.

De így, hogy már 32-en leszünk, két óvónővel bővült a csapatunk.

Olyanokat próbáltunk keresni, akik tapasztaltak és jó kapcsolatot tudnak kialakítani a gyerkőcökkel. Nagyon fontos, hogy olyan szakemberek dolgozzanak az óvodában, akik a gyerekek fejlődése érdekében mindent megtesznek.

Mit gondol, minek köszönhető a létszámnövekedés?

Ez a jelentős növekedés a szülők elmondásai alapján annak köszönhető, hogy pozitív az óvoda visszhangja és a légkör is nagyon jó. Szerintem az óvoda új jellege is hozzájárult a kellemes légkörhöz. Nagy előnyünk, hogy van iskolabuszunk, ami sok tekintetben megkönnyíti a szülők mindennapjait. Reggel a gyerekek a pedagógus kíséretében hagyják el otthonukat, majd a nap végeztével hazaszállítjuk őket. Ebből kifolyólag jönnek hozzánk gyerekek Csehiről, Babindálról és Kalászról is.

Az előző tanévben volt két szlovák anyanyelvű gyerkőcünk is, akik júniusra szépen előrehaladtak a magyar nyelv elsajátítása terén. A szülők nagyon örülnek annak, hogy a szlovák mellett magyarul is tanulnak a gyerekek, és látják otthon a fejlődésüket.

A gyakorlat azt mutatja, hogy teljesen működőképes döntés, hogy a szlovák szülők magyar óvodába íratják gyermekeiket. A gyerekek nincsenek kiközösítve, semmiféle hátrány nem éri őket az óvodában, mert attól eltekintve, hogy az óvoda magyar tannyelvű, a gyerekekkel tanulunk szlovákul is. Az óvodában a gyerekek ezen felül angolul is tanulnak, és elindult a hitoktatás is, ami nagyon fontos mindannyiunk számára.

Úgy döntöttünk, hogy a gyerekeket szeretnénk megismertetni a mindennapok munkájával, ezért létrehoztunk egy kis kertet, ahol virágot, epret, gyógynövényeket, fűszernövényeket ültethetnek. Amikor kimegyünk, kicsit kapálunk, gyomlálunk, utána pedig játszunk. A gyerekeknek nagy örömet szerez, amikor szembesülnek munkájuk gyümölcsével.

Ejtsünk pár szót a koronavírus-járványról is…

A járvány hatására kevesebbet tudtunk megtenni, mint amennyit beterveztünk. Természetesen azért a három hónap kimaradás nem kevés, ez egyértelmű.

Mi mindenképpen olyan óvoda szeretnénk lenni, ahol a gyerekek meg tudják tapintatni és érzékelni a dolgokat, emocionálisan szeretnénk őket fejleszteni.

Júniusban méhésznél jártunk, akitől sok hasznos dolgot megtudhattunk a méhek életéről. Ezután rajzversenyt szerveztünk arról, miért hasznosak a méhek. Majd egy csodálatos arborétumban jártunk, amit nagyon élveztek a kicsik. Készültünk bábszínházba, bábelőadást is terveztünk az alapiskola alsó tagozatával. Rúzsa Magdi megtartotta volna nálunk Angyalkert című könyvének bemutatóját. Tájházba is szeretnénk menni, hogy a gyerekek megismerjék a múltunkat, elődeink életét és hagyományait. Ez mind várat még magára, de bízunk benne, hogy az idei tanévben sort tudunk rá keríteni.

(Jandura Péter/Felvidék.ma)