Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek, tartja a mondás, melynek szlovákiai igazságtartalmát szinte napirenden tapasztaljuk. Keserű élettapasztalatot fejez ki arról, hogy akinek pénzből, rangból, szerencséből több jutott, feljogosítva érzi magát a szabályok áthágására… arra, ami a többségnek büntetés, bírság terhe mellett tilos.

Esetenként olyan szabályok áthágására is, melyek meghozatalában épp ő maga a kezdeményező, akinek a rendelkezések betartásában jó példát kéne mutatnia, hogy a többség számára is elfogadhatóvá tegye azokat. Jutott eszembe mindez annak kapcsán, hogy

Pavol Jarčuška infektológust, a járványügyi bizottság tagját egy október 15-én tartott beltéri bulin levideózták maszk nélkül egy piros járásban, ahol az előírások szerint beltéri rendezvényeken kötelező a maszkviselés.

Mondhatnánk és sajnos igaz is, hogy korántsem ez a legnagyobb probléma Szlovákiában, s nem is ez az első ilyen eset, hiszen például júliusban, miközben országszerte jogosan dúlt a felháborodás a határrezsim szigorítása kapcsán, Ján Mikas tiszti főorvos pont Horvátországban pihente ki a közegészségügyi rendeletek kiötlésének fáradalmait.

Ez sem tekinthető ugyan főbenjáró bűnnek, csak épp erkölcsi szempontból aggályos, hogy miként várható el az emberektől a járványügyi előírások tiszteletben tartása, ha azokat maguk a javaslattevők is nyilvánosan semmibe veszik.

Mit szóljon erre az, akit a szabályok be nem tartása miatt bírság megfizetésére köteleztek, amikor az ilyen esetek olyan üzenetet közvetítenek a számára, hogy azokat a javaslattevők is csak írott malasztnak tekintik?

Milyen alapon kérhető bárkitől is számon az a sokat emlegetett felelősségteljes magatartás, ha azt épp a Mikas- és Jarčuška-félék tartják feleslegesnek a saját rendelkezéseikre is fittyet hányva? Igaz, nem történt semmi jóvátehetetlen, s mivel lebukott, az érintett a bírság megfizetését is vállalja, az ilyesminek mégsem szabadna megtörténnie, mert nem a szabályok követésére, hanem azok áthágására ösztönzik a Jupiterek mellett a kisökröket is, s természetszerűleg még hevesebb ellenérzést váltanak ki a korlátozásokkal és a felelősséges magatartásról szóló példabeszédekkel szemben, aminek következtében egyáltalán nem csodálkozhatunk az oltás- és rendelkezésellenes megnyilvánulásokon, kommenteken sem.

(NZS/Felvidék.ma)