A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 1-0-ra kikapott a vendég Albániától a világbajnoki selejtezőmérkőzésen, ezzel negyedik maradt a csoportjában, egyúttal csupán matematikai esélye maradt a részvétel kiharcolására.

A Puskás Arénában rendezett zárt kapus találkozót a Southamptonban futballozó Armando Broja 80. percben szerzett gólja döntötte el. A vereség nyomán a magyarok hátránya kilenc pontra nőtt a veretlenül éllovas angolokkal szemben, továbbá ötre a második albánok és négyre a harmadik lengyelek mögött.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese kedden az Eb-ezüstérmes Anglia vendége lesz a Wembley Stadionban.

A meccset az angolok elleni találkozón történt rasszista szurkolói megnyilvánulások miatt rendezték üres lelátók előtt a nemzetközi szövetség döntése értelmében.

A mindkét csapat számára rendkívül fontos mérkőzés nem kezdődött túlságosan nagy iramban, a tét látszólag inkább óvatosságra intette a játékosokat, egyik gárda sem vállalt kockázatot. A magyarok kifejezetten pontatlanul futballoztak, ráadásul amikor náluk volt a labda, akkor sem voltak beindulások vagy labda felé mozgások, így a támadásszövés kifejezetten lassú és körülményes volt. Az egész első félidőben egyetlen helyzet sem akadt, a hazaiak 45 perc alatt egy veszélyes beadásig jutottak, míg a vendégek két blokkolt lövésig.

A folytatás viszont magyar helyzettel indult, de Sallói Dániel közelről nem találta el kaput. Ez sem adott lendületet Marco Rossi tanítványainak, mivel utána inkább az albán csapat birtokolta többet a labdát. Az első ziccerre az 59. percig kellett várni, akkor Myrto Uzuni lépett ki a magyar védők között, ám Gulácsi Péter nagy bravúrral védte a lövését. A Ferencváros légiósa nem sokkal később fejjel is elrontott egy nagy helyzetet, akkor a magyar kapus kezébe bólintott. A 75. percben nagyon közel jártak a magyarok a gólhoz, de Szoboszlai Dominik beadása után Szalai Attila a jobb kapufát találta el. A kihagyott helyzet megbosszulta magát, mert tíz perccel a vége előtt a csereként beállt Armando Broja egymaga megbolondította a magyar védelmet, majd pontos lövésével Albánia szerezte meg a meccset eldöntő gólt. A hajrában nem jött össze az egyenlítés a magyar válogatottnak, így szinte biztossá vált, hogy nem tudja megszerezni a pótselejtezőt érő második helyet a hatosban.

„Játékban nem maradtunk alul. Ugyan voltak hibáink, de nem játszottunk rosszul. Labdabirtoklásban és támadásépítésben is felvettük a versenyt, a befejezések hiányoztak” – értékelt Marco Rossi szövetségi kapitány, aki azonban elismerte, hogy a nyári Európa-bajnoksághoz képest a válogatott visszaesése kétségtelen. „Albánia erős válogatott, amely az elmúlt időszak eredményei miatt áll mögöttünk a világranglistán, nem a gyengébb képességei miatt.

Nem vagyok Jézus, hogy csodát tegyek. A borász is abból a szőlőből tud bort csinálni, amit leszüretelt. Az eredmény az edző felelőssége, de azt is figyelembe kell venni, hogy mivel rendelkezik”.

Az olasz szakember az MTI kérdésére kifejtette, reálisan már nem juthatunk ki a 2022-es vb-re, de Londonban férfiasan kell játszania a csapatának, hogy emelt fővel jöhessen le a pályáról. Hozzátette, azzal a ténnyel kell motiválni a játékosait, hogy a magyar mezt veszik fel, és azt méltóképpen kell képviselniük minden körülmények között.

Kollégája, a szintén olasz Edoardo Reja azt fejtette ki, hogy előzetesen négy ponttal kalkulált a két októberi vb-selejtezőre, de evés közben megjött az étvágy, így most már jobban örülne annak, ha kedden a lengyeleket is legyőznék, már csak azért is, mert válogatottja sokat fejlődött az elmúlt időszakban, míg korábban rendre alkalmazkodott riválisához, most helyenként már maga próbál meg irányítani és támadni.

(MTI/Felvidék.ma)