Sokat elmond egy nemzetről, miként viszonyul hőseihez, történelméhez, hagyományaihoz – hangsúlyozta Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) államtitkára csütörtökön Budapesten, egy hadisírgondozói konferencián.

A halottak méltó eltemetése és emlékezete a családok évezredes hagyománya, míg a hősök legendájának megőrzése egyidős az emberek közösségbe szerveződésével – tette hozzá.

Nagyon fontos területe a tisztelet és megbecsülés kifejezésének a hősi halottak sírhelyeinek méltó ápolása – emelte ki Vargha Tamás, aki szerint ezzel egy ország olyan ősi, egyetemes értékeknek állít emléket, mint a hazaszeretet, a kötelességtudat és az önfeláldozás.

A KKM polgári hírszerzésért felelős államtitkára kitért arra, hogy a visegrádi országok (Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország) a többi között a gazdaság erősítése és a béke érdekében is együttműködnek. Katonáik együtt szolgálnak NATO-missziókban, segítik egymást az illegális migráció elleni küzdelemben is.

„Együtt sokkal erősebbek vagyunk, mint külön-külön” – fogalmazott az államtitkár, aki kiemelte: a V4-ek együttműködése az élet minden területén szoros, jól példázza ezt a hadisírgondozói tevékenységük is.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeumban (HIM) tartott V4-es hadisírgondozó konferencián az államtitkár megköszönte Magyarország és a többi ország szakembereinek munkáját, hatékony és gördülékeny együttműködését. Hangsúlyozta: a V4-ek közötti kölcsönös megbecsülés és tisztelet megfelelő alapot biztosít arra, hogy a jövőben a hadisírgondozás területén is még szorosabbá váljon a visegrádi együttműködés.

Kovács Vilmos, az intézet parancsnoka előadásában bemutatta a hadisírgondozás tudományos hátterét. Kiemelten szólt a hadisírgondozáshoz szükséges megfelelő, tudományos alaposságú adatbázis és az országok közötti adatok cseréjének fontosságáról.

Felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium támogatásával 2012-ben kezdték meg az I. világháború veszteségeire irányuló feltáró munkát. Több külföldi társintézménnyel, levéltárral vették fel a kapcsolatot az információk megszerzése, megosztása érdekében, felmérték és regisztrálták továbbá a magyarországi és külföldi temetőket.

A szakemberek munkájának eredményeként létrehozták az egykori Magyar Királyság területén bevonult, az I. világháborúban elesett katonák – bárki által kutatható – veszteség-adatbázisát.

A parancsnok előadásában szemléltette is, miként lehet keresni az adatbázisban, bemutatta továbbá a www.magyarezredek.hu oldalt is, ahol egyebek mellett térképen is illusztrálják az I. világháborúban tevékenykedő magyar ezredeket.

Kovács Vilmos bemutatott több, a HM pályázati támogatásának köszönhetően az elmúlt években megújult hadisírt, emlékművet is. Elmondta: az elmúlt években Magyarország területén több mint 24 ezer hadisír újult meg. Ezekben többségében magyar katonák nyugszanak, de több mint kétezer orosz és több mint négyezer ismeretlen nemzetiségű katona sírja is megújult. Mindemellett országszerte számos emlékművet is felújítottak.

A parancsnok hangsúlyozta: munkájuk sokkal többről szól, mint a hadisírgondozásról.

A parancsnok kitért a HIM hadszíntérkutatási, hadisírkutatási, feltáró, régészeti munkájára is. Ennek kapcsán bemutatta a többi között a Vas megyei ostffyasszonyfai hadifogolytáborban előkerült leletek fotóit is.

Pavel Kugler, a cseh védelmi minisztérium háborús veteránok főosztályának vezetője kiemelte: számukra is nagyon fontos a hadisírok feltárásának hatékonyabbá tétele, a sírok gondozása, s hogy a katonahősöknek megadhassák a megfelelő tiszteletet.

Pavel Kugler előadásában bemutatta a csehországi hadisírgondozás törvényi és intézményi hátterét, ő is ismertette továbbá országának világháborús veszteségi adatbázisát.

Kiemelte: nem tesznek különbséget a hadisírok tekintetében. „Mindenkinek egyforma tisztelet jár”, nem számít, hogy az elesett katonák milyen uniformist hordtak, milyen csatában harcoltak, milyen nemzetiségűek voltak – szögezte le.

Pavel Kugler hangsúlyozta az információk, adatok megosztása, a levéltárak és archívumok közötti együttműködés fontosságát. Úgy értékelte, a mostani budapesti konferencia „a sikeres út első lépése lehet” a hadisírgondozás területén.

Adam Siwek, a lengyelországi Nemzeti Emlékezet Intézete Harc és Mártíromság Emlékezete Irodájának igazgatója azt mondta: „az egyik legszebb törvény Lengyelországban” az, amely valóban biztosítja az országuk területén lévő hadisírokról való gondoskodást, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű vagy vallású volt az elesett katona.

Elmondta: Lengyelország területén 2,1 millió katonát temettek el a két világháború során. A hősi halált halt katonák – csehek és más nemzetiségűek – mintegy 12 ezer temetkezési helyen, temetőkben, hadisírokban nyugszanak.

Adam Siwek nagyon fontos munkának, eredménynek nevezte a világháborús veszteség-nyilvántartások, adatbázisok létrehozását. Azt mondta, a konferencián bemutatott magyar és cseh adatbázisokra mintaként tekintenek, s reményét fejezte ki, hogy Lengyelországban is hasonló eredményt érnek majd el.

