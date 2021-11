A kormány úgy határozott, hogy úgynevezett lockdownt vezet be az oltatlan személyek számára. Ezt Eduard Heger (OĽANO) kormányfő jelentette be csütörtökön. Az új COVID-automata értelmében jelentősen szigorúbb óvintézkedések vonatkoznak az oltatlanokra minden járásban.

Utóbbiak jelenleg a legveszélyeztetettebbek. A munkahelyükön friss tesztet fognak kérni tőlük, hetente kétszer. A tömegrendezvényekre csak oltott személyeket fognak beengedni. Az oltatlanok csak létfontosságú árucikkeket vásárolhatnak majd, nem léphetnek be a bevásárlóközpontokba és az éttermekbe sem.

Heger az új COVID automata bevezetésétől azt várja, hogy stabilizálódni fog a helyzet a kórházakban. Az új intézkedések hétfőn (november 22.) lépnek hatályba. Hangsúlyozta, hogy a szigorítás ideiglenes lesz, feltehetőleg három hétig fog tartani. Ezt követően az oltottak számára enyhítés jöhet abban az esetben, ha az adatok azt fogják mutatni, hogy javul a helyzet. Ha azonban nem használ a szigorítás, „azonnal reagálnunk kell” – fűzte hozzá a kormányfő. Kilátásba helyezte, hogy növelni fogják az oltóközpontok kapacitását.

Az oltatlanokat arra buzdította, hogy oltassák be magukat, hogy aztán ők is élvezhessék az enyhülést. Az új szabályok értelmében a két adag oltás által teljes védettséget élvezőkkel egyenjogúvá válnak azok a személyek, akik az elmúlt 180 napban estek át a COVID-19 betegségen. Ők különféle előnyöket fognak élvezni, nem kell például hetente kétszer leteszteltetniük magukat a munkahelyükön, szabadon járhatnak üzletekbe és a bevásárlóközpontokba is.

A kormányfő is felhívta a figyelmet a kórházakra nehezedő óriási nyomásra, a lélegeztetőgépek hiányára és a megtelt intenzív osztályokra. Az orvosoknak megköszönte az eddigi teljesítményüket.

Vladimír Lengvarský (OĽANO-jelölt) egészségügy-miniszter a lakosság megértését kérte a szigorúbb járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban, valamint azt, hogy tartsák be azokat, sőt kényszerítsék ki a betartásukat. Mindezt a csütörtöki kormányülés után jelentette ki, amelyen a miniszterek jóváhagyták az aktualizált COVID-automatát.

„A jelenlegi járványhelyzet az egész egészségügyi rendszert veszélyezteti, és azzal fenyeget, hogy a nem koronavírus-fertőzött páciensek sem fognak ellátáshoz jutni” – emlékeztetett a miniszter.

Hozzátette: a számok arra kényszerítik a kormányt, hogy azok számára is szigorúbb intézkedéseket vezessen be, akik felelősségteljesen viselkedtek és beoltatták magukat.„Bízom benne, hogy megértik, mi mindnyájan megértjük, és be fogjuk tartani az óvintézkedéseket” – fogalmazott Lengvarský, aki szerint szükség esetén az emberek ki is kényszeríthetik az előírások betartását. „Ha olyan étterembe megy, ahol nem ellenőrzik, kérje, hogy ellenőrizzék, kérje, hogy biztonságos környezetben lehessen, így biztosítva, hogy az intézkedéseket ne kelljen tovább szigorítani” – tanácsolta a tárcavezető.

