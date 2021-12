Matovič legújabb elmeszüleménye, melynek értelmében – amennyiben a parlament is jóváhagyná – 500 eurós utalvánnyal jutalmaznák a 60 év felettieket, akik beoltatják magukat, Richard Sulík gazdasági miniszter szerint eleve kudarcra van ítélve.

Mint ahogy a tegnapi kormányülés után kijelentette, az utalványrendszer műszaki szempontból működésképtelen és adminisztrációs szempontból is megoldhatatlan.

A kormány ezzel szemben jóváhagyta Matovič elképzelését, viszont az SaS miniszterei nem támogatták azt.

Az erről történő parlamenti döntés során a liberálisok Sulík szerint tartózkodni fognak, vagy nemmel szavaznak majd. „Ennek fő oka, hogy ez lealacsonyító és devalváló az oltóanyag értékére nézve“ – reagált az utalványok ötletére.

Szerinte ugyanis ez az emberek egy részének elhatározását nem másítja meg, amit egy szabad társadalomban tiszteletben kell tartani. Egyúttal elutasítja annak gondolatát, hogy ilyen módon honorálják, ha valaki az egészségét védi. „Ezt morális hazárdnak tartom“ – vélekedett a gazdasági miniszter.

Sulík arra is rámutatott, hogy nagyon sok idős ember már beoltatta magát, vagy épp most készül rá, így az állam azoknak is fizetni fog, akik már rég az oltás mellett döntöttek.

Emellett attól is tart, hogy ezáltal megnő a korrupció, s az emberek az utalványok miatt még inkább próbálják lefizetni az orvosokat, hogy felvegyék őket az oltottak rendszerébe az oltás beadása nélkül.

„Feltételezem, hogy nagyon sok utalvány épp az orvosokhoz kerül, amennyiben átruházhatók lesznek“ – vélekedett Sulík. Ugyanakkor hozzátette, hogy az utalványokra szánt összegből inkább az egészségügyi nővérek fizetését emelhetnék és újakat is felvehetnének.

A gazdasági miniszter egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy Szlovákia az utalványok miatt ismételten konfliktusba kerülhet az Európai Bizottsággal.

