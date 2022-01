A Mária Rádió Mirjam Polgári Társulás (korábbi nevén Rádio Mária Slovakia) 2012 óta készít magyar nyelvű regionális műsort. Műsoruk kezdetben interneten, valamint a magyarországi Mária Rádió segítségével volt elérhető. 2019-ben a Mária Rádio Mirjam által alapított MIRJAM Kft. sugárzási jogot nyert Szlovákia területén és még abban az évben megkezdte önálló, napi 24 órás, magyar nyelvű műsor sugárzását, MIRJAM RÁDIÓ néven.

A Mária Rádió elősegíti a lelki fejlődést – olvasható a rádió hivatalos oldalán.

Az imádság és az evangelizációs tevékenység, mely a Mária Rádió szerkezetét adja, azt a célt szolgálja, hogy a lelkek megszentelődjenek. Minden adás végső célja a hallgatók növekedése hitben, reményben és szeretetben. Ezt a célt akkor érik el, amikor majd az emberek tanúságtevéseikkel erősítik meg, hogy a Mária Rádió által mennyit haladtak a lelki fejlődésben.

Hogy ez lehetségessé váljon, szükséges, hogy maguk a műsorvezetők is a lelki fejlődés útján járjanak. Ők nemcsak mesterek és közvetítők, hanem egyben tanúságtevők is. Amikor egy műsorvezető, különösen ha állandóan műsoron szerepel, maga is folyvást növekszik és halad saját megszentelődése útján, akkor saját példájával – tudtán kívül – más lelkeket is vezet, bátorít és magával ragad.

Ennek a célnak lehetnek fontos közreműködői azok a hallgatók, akik hozzászólásaikkal tesznek tanúságot, amikor problémáikról, küzdelmeikről, vereségeikről és győzelmeikről beszélnek.

E célkitűzés elérését egyre inkább bizonyítja a napi 24 órás közvetítés, melyben mind közéleti emberek, mind a társadalom széles területéről sokan tesznek tanúságtételt hitünkről, Istenhez vezető lelki fejlődésükről.

A Mirjam (Mária) Rádió sokszínű programjáról a www.mariaradio.sk internetes oldalon tájékozódhatunk. Mindezt segíti elő a 2022-ben induló újabb hangfelvételük a Lélek hangja című műsorukban.

A LÉLEKZETVÉTEL című új, pár perces műsorában a krisztusi üzenet, gondolat lélektől lélekig ható üzenetét sugározza a hallgatók felé.

A 365 napra tervezett reggeli (és esti ismétlődéssel) evangéliumi összeállításokat, gondolatokat dr. Fóthy Zoltán párkányi esperesplébános dolgozza fel hanganyagra, s Boráros Imre Kossuth-díjas színművész, a Mirjam rádió önkéntese előadásban hangzik el minden nap a reggeli és esti órákban.

Aki már megtapasztalta a reggeli áhítat, ima egész napra kiható erejét, annak bizonyára ez a napi üzenet is segít lelki egyensúlyának megtartásában.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)