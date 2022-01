A komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ közvetlen környezete újul meg tavaszra – a munkálatok már kora ősztől zajlanak. Új kültéri ülőalkalmatosságokat, padokat alakítanak ki, a térkövek cseréjére is sor kerül, és a művelődési ház körüli park is rendezettebb formát kap.

„Igazgatóként fontosnak tartom, hogy az Egressy Béni Városi Művelődési Központ a rendezvényzár alatt se legyen tétlen. Való igaz, a koncertek és a színházi előadások szervezése és lebonyolítása a fő profilunk, de ezek most a vírushelyzet miatt szünetelnek. A saját munkatársaink keze munkája által több belső helyiséget sikerült most tataroznunk, a december festés-mázolással, faljavítással és takarítással telt” – mondja Lakatos Róbert, az Egressy Béni Városi Művelődési Központ igazgatója.

A direktor azt is hangsúlyozza, hogy a fenntartóval, azaz Komárom város önkormányzatával és Keszegh Béla polgármesterrel nagyszerű az együttműködés,

s ennek bizonyítéka az is, hogy városi büdzséből a művelődési házat körülölelő tér is megújul: „A térburkolat teljes cseréje valósul meg, már új aszfaltréteget kapott a szolgálati parkolónk. Reményeink szerint egy kellemes pihenőhely lesz a művelődési ház melletti kis tér, hiszen ülőhelyeket is kialakítanak. A beruházás a városi költségvetését terheli – köszönjük, hogy az önkormányzat megszavazta a felújításra szánt több mint 100 ezer eurót.”

„Közösségi pontokat teremtünk, csinosodik a Klapka tér és a Komáromi Központi Erőd Lipót-kapuja közti szakasz is.”

Az alábbiakban Keszegh Béla, Komárom polgármestere számol be a fejlesztésekről, valamint a tervekről.

Miért tartották fontosnak, hogy új köntöst kapjon az Egressy Béni Városi Művelődési Központ melletti kis tér és a parkoló?

Összességében azt kell kihangsúlyoznom, hogy Komárom városa kulturális értelemben is igen gazdag és sokszínű. Bízunk abban, hogy a járványhelyzet lecsengését követően ez majd ismét megmutatkozhat, és a helyi intézmények újra nagyszerű produkciókkal várhatják a nagyérdeműt.

Azt szeretnénk, hogy a kulturális élet kibontakozását megfelelő körülmények alapozzák meg a városban.

Ismeretes, hogy az Egressy Béni VMK nemcsak a városunk szempontjából fejt ki igen fontos és értékes kulturális tevékenységet. Köztudott, hogy ez Szlovákia második legnagyobb kapacitású művelődési háza. A szélesebb régióból, sőt, még a határainkon túlról, nevezetesen főleg Magyarországról is rendszeresen fogad vendégeket. Fontos, hogy a lehetőségeink szerint támogassuk azt a célt, hogy a minőségi kulturális tevékenységhez tetszetős és rendezett külalak is párosuljon.

Pedig a járványidőszak nem a pezsgő kulturális életről szól, ami már kisebb-nagyobb enyhítésekkel ugyan, de mégiscsak lassan két éve tart.

Igen, ez való igaz, ugyanakkor a majdani nyitásra nekünk már most tudatosan kell készülnünk. A VMK-nak van egy tettre kész vezetősége, igen sok az ötlet és az eddigi eredmények is nagyszerűek. Mi, mint a ház fenntartói, kötelesek vagyunk az újrakezdést támogatni ahogy csak tudjuk. Most nehéz időket élünk, de arra készülünk, hogy a járvány egyszer majd lecseng. Remélem, hogy idén akár már Komáromi Napokat is tudunk tartani, nagyon bízom abban, hogy kulturális értelemben nagyon aktív tavasz és nyár elébe nézünk. Amit mi ennek érdekében meg tudunk tenni, azt megtesszük: megfelelő körülményeket biztosítunk. A kultúrának Komáromban elvitathatatlanul az egyik fontos fészke az Egressy Béni Városi Művelődési Központ. Több kisebb fejlesztés valósult itt meg az utóbbi egy-két évben. Hatalmas hiányosságot pótoltunk amikor az épület szigetelését korszerűsítettük, hiszen így a működtetés energetikai szempontból hatékonyabbá vált, de a vezetőség külső forrásokat is mozgósított: Magyarország Kormánya támogatásával sikerült kialakítani a Kiss Péntek József Kamaratermet, mely ezentúl bábelőadásoknak, kamarakoncerteknek és könyvbemutatóknak szolgálhat helyszínéül.

A jelenleg is zajló felújítás is önkormányzati beruházás, ősszel kezdődött és kora tavasszal ér véget.

Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a VMK a küllemében is tükrözze azt a kulturális tradíciót, amit hordoz. Az ütemtervet némi csúszással sikerül tartani: az aláírt szerződés értelmében 107 000 €-s költségkeretből újul meg a VMK melletti tér. Ezzel egy kellemes találkozóhelyet hozunk létre, kényelmes parkolási lehetőséggel. Külön figyelünk arra, hogy a kerékpárral érkezők is komfortosan és biztonságosan tudják tárolni a bringát, amíg odabenn esetleg épp egy koncerten vesznek részt.

A megújult szakasz kiváló lehetőséget nyújthat a találkozásokra, vagy arra, hogy egy-egy koncert, előadás után a vendégek kellemes környezetben és kényelmesen beszéljék meg egymással az élményeiket, hiszen vadonatúj ülőalkalmatosságokat is kialakítunk.

Egy nyüzsgő kulturális központ lehet ez a jövőben, legalábbis mi ezt a hangulatot szeretnénk ezzel a beruházással megalapozni.

Sokszor nyilatkozott már arról, hogy a Klapka tér és az erőd Lipót-kapuja közti szakasz kiemelt prioritással bír, de kulturális értelemben más közterek is fontosak…

Igen, ez igaz: a város koncepciójában – egyebek mellett – az szerepel, hogy a Klapka tértől az erőd bejáratáig minden megújul, tehát várható hogy a VMK előtti téren túl az erődhöz vezető bekötőút is a tavasz folyamán felújításra kerül. Így sokkal komfortosabb és tetszetősebb lesz a környezet, és ennek nemcsak a turisták örülnek majd, hanem a helyiek is.

Ugyancsak fontos állomása a kulturális mozgolódásnak a Tiszti pavilon udvara is. Mint ismeretes, itt van egy szabadtéri színpad, lelátóval. Összességében több mint 80 000 euróból újítjuk fel a lelátót, ami szintén méltatlan állapotban volt.

Tavaszra nemcsak a burkolatcsere valósul meg, hanem teljesen új, kényelmes és korszerű ülőhelyeket is kialakítunk. Csaknem 400 férőhellyel nyit tehát tavasszal az amfiteátrum is. Sajnos az eredeti ütemtervet itt nem tudtuk tartani, hiszen amikor sor került a burkolat bontására, kiderült, hogy a felszín az enyészet sok nyomát rejti, és a tatarozáshoz egy speciális anyagra volt szükség. Az árubeszerzés azonban lezajlott, így már semmi akadálya annak, hogy tavaszra megújuljon a szabadtéri színpad nézőtere és ott is egy szebb, kellemesebb környezet várja a produkciókban közreműködőket és a vendégeket egyaránt. Bízunk benne, hogy ezeken a megújult helyszíneken a lehető leghamarabb találkozhatunk majd, hogy részesei lehessünk önfeledt beszélgetéseknek, vagy nagyívű színházi, illetve zenei produkcióknak.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)