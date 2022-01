Nemzetiségekért díjjal ismerték el Kucsera Andrásné, a Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szlovák nemzetiség érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységét. A kitüntetést december 17-én a Bolgár Művelődési Házban vehette át dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettestől és Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkártól.

Kucsera Andrásné 1972 szeptemberében kezdett el tanítani friss érettségizettként a nézsai iskolában. Majd Kőrösi Imre akkori igazgató biztatására felvételizett a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola szlovák-orosz szakára, amelyet sikeresen el is végzett. Később 1993–2011 között az intézmény igazgatójaként tevékenykedett. Közben 1994-ben a Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lett. 2016-ban a helyi önkormányzat lett a Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola fenntartója, amelynek köszönhetően számos fejlesztés valósult meg az intézményben.

– Gyermekkoromban csak szlovák nyelven beszéltek velem a szüleim és nagyszüleim. Azonban az óvodában már megtanultam magyarul is. A szlovák szinte az anyanyelvem és soha nem szégyelltem szlovákul beszélni. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy azok a gyermekek, akik hozzám hasonló környezetben élnek, ne feledjék el ezt a nyelvet és elődeink hagyományait. Emellett sok szláv nemzet él körülöttünk, így a velük való kommunikációt is segíti a szlovák nyelv tanulása – mondta Kucsera Andrásné. Hozzátette: – A Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat céljai között szerepel a szlovák hagyományok megőrzése és továbbadása a következő generációk számára. Ezért nemrégiben vásároltunk egy házat a községben, hogy megmutathassuk az utódainknak, hogy hogyan éltek szlovák őseik. Emellett a jövőben is mindent megteszünk majd az iskola fenntartása és fejlesztése érdekében.

Kucsera Andrásné munkásságának köszönhetően az iskola több tízmillió forintos támogatást kapott, valamint a szlovák nyelv és kultúra ápolásáért is sokat tett az elmúlt évtizedekben. Tevékenységéért 2009-ben a Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesületétől a „Nemzetiségünkért, hagyományápolásunkért” kitüntetést, majd 2017-ben a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől a „Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díjat”, 2019-ben pedig az Országos Szlovák Önkormányzat Nemzetiségünkért díját vehette át. Munkásságát a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat is elismerte. Nemrégiben pedig megkapta a Nemzetiségekért díjat is, amely azoknak a magyarországi és külföldi személyeknek, szervezeteknek adományozható, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a hazai nemzetiségek érdekében a közélet, az oktatás, a kultúra, az egyházi élet, a tudomány, a tömegtájékoztatás, a gazdasági önszerveződés, vagy a szociális és egészségügy területén.

– A Nemzetiségekért díj nagy megtiszteltetés számomra és egyben a munkám elismerése is. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik felterjesztettek. Igyekszem ezt a bizalmat a jövőben is megszolgálni – mondta Kucsera Andrásné, aki végül kitért arra is, hogy még számos tervet szeretne megvalósítani. Ezek közé tartozik az iskola épülete, azaz a Reviczky-kastély felújítása, valamint egy szlovák tájház létrehozása a községben.

(nool.hu/Felvidék.ma)