A februári Kabócából sok érdekeset megtudhatnak a legkisebb olvasók a játékokról. A kislányok kedves babaházáról többek között például az is kiderül, hogy először nem is a gyerekek számára készültek ezek a szép és drága építmények.

Az Angol Iskola tanulói egy babaházzal ismerkedhetnek és gyakorolhatják a szókincsét az apró feladatok segítségével. A kézügyességi oldalról saját játékokat készíthetnek maguknak a legkisebbek.

A természetbarátok a februári lapszámban természetesen a medvéről is olvashatnak, s nem is csak arról, hogy mikor bújik vagy nem bújik ki a barlangjából a nagy bundás, hanem arról is, hogy miképp védi az anyamedve a bocsát a hím támadásától. Az erdő állatai szólnak a gyerekekhez a versoldalról Lőrincz Miklós vidám, rímes, ritmusos soraiból.

A mesketék oldalán kilenc kis vadmalac esti fürdőzésének történetét találják a magyar mellett szlovákul is.

S természetesen tovább követhetik a két jó barát, a mezei és az erdei nyúl, vagyis Sanyi kalóz és Béni kapitány hajós kalandjait februárban is. A folytatásos mesének ebben a fejezetében most egy jeges ár pusztítása miatt aggódhatnak együtt a két fülessel, és azt is megtudhatják, hogy nyulainknak nem szegi kedvét a szörnyű csapás.

