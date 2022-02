A Hlas-SD nem tesz javaslatot Mária Kolíková igazságügy-miniszter leváltására, jelentette ki Peter Pellegrini a TA3 politikai vitaműsorában. A Hlas elnöke szerint azonban az igazságügyi tárca vezetője nem élvezi a koalíciós többség támogatását.

Pellegrini mindezt arra reagálva fejtette ki, hogy Kolíkovának nem sikerült a parlamentben kellő támogatást szereznie három törvényjavaslatához, melyek a bírósági reform részét képezik.

„Csodálkozom azon, hogy foggal-körömmel ragaszkodik a posztjához ennek a kudarcnak az ellenére is, amikor a saját pártja, az SaS tagjain senki nem támogatja Önt. A bírók nem akarják, a bírósági alkalmazottak sem akarják“ – emlékeztetett Pellegrini.

Az igazságügyi tárca vezetője azonban erre válaszul kijelentette, hogy nem szándékozik benyújtani a lemondását. „Végül is a reform egy részét elfogadták és sikerült elfogadtatni sok egyéb pontot is, amit be kell fejezni. További reformcsomagjaim is vannak, melyek összefüggnek az igazságszolgáltatással, s amelyeken dolgozunk“ – érvelt Kolíková, hozzátéve, hogy szerinte a reformhoz vezető útnak még nem ért a végéhez, továbbra is tárgyalásokat folytat a koalíciós partnerekkel.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)