„A haza minden előtt! Soha többé birodalmi elnyomást! Várjuk mindazokat, akik a nemzetért és szabadságunkért, családjaink jobb jövőjéért az elmúlt 12 év minden napján odaadó munkával megteremtették jelenünket és folytatni kívánják eredményes jövőnket” – olvasható a felhívás a március 15-én tartandó Békemenetre, melyre nagy szeretettel várják a szervezők a Magyarország jelenlegi határain kívül élő magyarokat is. Csizmadia Lászlót, a Civil Összefogás Fórum szóvivőjét kérdeztük.

A Békemenet mint név talán soha nem volt még annyira aktuális, mint most, amikor a szomszédunkban háború tombol. Mi a március 15-i megmozdulás legfontosabb üzenete?

Ezt egyetlen szóval meg lehet válaszolni: a BÉKE. Európa békéje, a világ békéje és természetesen ami számunkra sorskérdés: Közép-Európa békéje is. Mert ez most valóban egy sorskérdés itt, Magyarországon és Európában, hogy a háború mielőbb véget érjen, mégpedig tárgyalásos úton. Mindenki számára világos, hogy egy szuverén ország megtámadása agresszió.

Mennyiben más ez, mint a korábbi Békemenetek?

Magyarország már volt olyan helyzetben, nevezetesen 2012. január 21-én, amikor az első Békemenet indult, midőn az EU és az ellenzék egy része irányából olyan nyomás nehezedett a konzervatív-keresztény-nemzeti kormányunkra, melynek elhárítását a magyar emberek nemcsak a szívükön viselték, hanem azt mondták, hogy meg is akarják mutatni ezt az összefogást országnak-világnak. És meg akarják mutatni azt, hogy mi megvédjük a szuverenitásunkat és kiállunk a függetlenségünk mellett. Egy hatalmas, Európában is egyedülálló megmozdulás volt, aminek meg is lett az eredménye: a kormány a helyén maradt és ellen tudott állni a rá nehezedő folyamatos nyomásnak.

Most megint egy olyan helyzetben vagyunk, a szomszédunkban dúló háború, illetve a közelgő magyarországi parlamenti választások miatt is, no meg az EU-ból ellenünk irányuló, ellenzéket támogató megnyilvánulások miatt, hogy ki kell nyilvánítanunk határozott kiállásunkat a szuverenitásunk, s ami legalább ennyire fontos: a szubszidiaritás mellett.

Reméljük, hogy a folytatás mellett teszünk hitet, hiszen a politikai, társadalmi, gazdasági eredmények is azt mutatják, hogy ez az irány jó.

De a márciusi Békemenet szorosan kapcsolódik az 1848-48-es forradalom és szabadságharc vívmányaihoz: rövid időre ugyan, s vérveszteségek árán, de sikerült a szabadságunkat kivívni. Erre nekünk emlékezni és emlékeztetni kell, és a Békemenet ezt a célt is meg fogja valósítani. Egyúttal köszönetet mondunk lengyel barátainknak, akik akkor is és most is velünk harcoltak, illetve harcolnak a szuverenitásért.

A lengyeleken kívül most is várnak külföldi résztvevőket?

A lengyel helyzet most nagyon nehéz. A barátaink nem tudnak szervezetten jönni, az erre szolgáló különvonatot a menekültek szállítására használják. Természetes és érthető, hogy lengyel barátainknak ott van most a helyük. De azért jönnek autókkal, kisbuszokkal. Viszont jönnek spanyol és olasz barátaink is. A nemzetközi támogatás nagyon fontos. Európában kevés ország van, ahol népszavazás vagy népi konzultáció útján megkérdezik a polgárok véleményét a sorskérdésekről, sokszor a kormányok egészen másképp cselekednek, mint ahogy azt a polgáraik szeretnék. A megkérdezésük nélkül…

Az üzenet az lesz, innen Budapestről is, hogy azok, akik a békét akarják, sokkal-sokkal többen vannak…

A határon túli magyarok már az előző Békemeneteken is szép számban képviseltették magukat. Miért fontos, hogy ez most így legyen?

Az összefogás a fontos: nemzetben kell gondolkodnunk és cselekednünk. A nemzet súlya egészen más, mint az országé. A lényeg, hogy a magyar embereknek, határokon innen és túl, nem szabad elengedniük egymás kezét…

Az ellenzéki sajtó részéről az október 23-i Békemenetben részt vevő határon túli magyar közösségeket erőteljesen támadták, azzal a kritikával illették, hogy azt sem tudják, miért jöttek.

De tudják, pontosan tudják, hogy miért jönnek. Mert magyarok. Egyetlen nemzet szemére sem vethető, hogy ragaszkodik a szülőföldjéhez, az identitásához.

Nagyon nagy szeretettel várjuk tehát most is a határon túli magyarokat. A közösségből merítsünk erőt!

***

A március 15-i Békemenetről:

Vezető jelszavunk „Békemenet – NO WAR – Mondjunk nemet a háborúra” Európa összes polgárának véleményével találkozik.

Gyülekező 12 órakor a Császár-Komjádi Sportuszoda előtt az Elvis Presley térnél, kezünkben magyar zászlóval.

A menet útvonala: Elvis Presley tér – Margit-híd – Szent István körút – Nyugati pályaudvar – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth tér

15 órakor meghallgathatjuk Orbán Viktor miniszterelnök úr beszédét.

A menet útvonalának térképe:

További információ és kapcsolat: www.civilosszefogas.hu

(Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)