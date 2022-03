A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete immár hagyományosan megszervezi március 20-án a Kossuth-emléknapot.

„Pont egy héttel ezelőtt kezdődtek el azok az ünnepségek, amelyek a magyar történelem legszebb korszakára emlékeznek, 1848. március tizenötödikére. Ezen a napon a megemlékezések itt, a községünkben is folytatódnak” – mondta Pósa Dénes, a Szövetség párt helyi elnöke, az egyházközség gondnoka köszöntőjében.

Kifejtette, hogy illik megemlékeznünk Kossuth Lajos születésének idei kerek évfordulójáról, amikor is szeptemberben lesz 220 éve, hogy meglátta a napvilágot. A Kossuth-emléknapot pedig a halálának az évfordulójához kötik itt, Nemesradnóton, amikor a márciusi hősökre is emlékeznek.

Felhívta a figyelmet, hogy Nemesradnóton a polgárok körében Kossuthnak mindig is jó híre volt. „Ez az emlékezet már Rákóczi Ferenccel elindult, folytatódott Kossuth-tal, s azt hiszem, hogy a magyar történelem valamennyi nagyja előtt a nemesradnótiak mindig is fejet hajtottak, s ennek a szellemében cselekszünk mi is” – tette hozzá Pósa Dénes.

A délután folyamán a résztvevők a Gömöri Kézműves Társaság két tagjának, Rigó Béla alelnöknek és Máté Gyöngyikének köszönhetően a kézügyességüket próbálhatták ki. Alkalomhoz illően gyöngykokárdák és a kosárfonás alapjaival napkorongok készültek.

Egy éve a gyülekezeti teremben a lelkészek és tanítók emlékfalának átadásával emlékeztek. 2021-ben a koronavírus-járvány miatti korlátozások zártkörűvé tették a Kossuth-napi megemlékezést.

Az emlékfal az előtte elhelyezett Huszár-szoborral autentikus hátteret biztosít a benti megemlékezéseknek és összejöveteleknek.

Pósa Dénes gondnok elmondta, hogy a presbitérium döntése értelmében a gyülekezeti ház nagyobb termét Pósa Lajos Képtárrá alakítják át, melynek hivatalos átadása 2022. április 9-én lesz, a faluból származó költő születésnapján.

2021-ben helyi szinten csupán csendes megemlékezést tudtak tartani Pósa Lajos szobránál, remélik, idén már másképp lesz.

A járványhelyzet a szervezeti munkára is hatással volt, de a korlátozások enyhülésével a falunapon Csemadok-sátrat alakítottak ki, s biztosították a Pillangó tánccsoport fellépését is. A táncosok tavaly is új fellépőruhát viselhettek. Ősszel a vezetőség bekapcsolódott a Lidike Pihenőházban szervezett Tökfesztiválba, ahol a zsűrizést látták el. Majd októberben megemlékeztek az aradi vértanúk emléknapja alkalmából az 1848/49-es emlékkőnél ugyanitt a gyülekezeti ház udvarán, amikor is a Huszár-szobrot kiviszik a kőtalpazatra a koszorúzásra.

A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete az évzáró taggyűlését 2022-ben a magyar kultúra napján tartotta meg, amikor határozatban is megerősítették, hogy a környező települések és a Csemadok járási szervezete eseményein igyekeznek részt venni, ezzel is támogatva a kulturális rendezvényeket.

A helyi szervezet tavaly nyáron és ősszel már néhány taggal képviseltette magát az akciókon, így ott voltak a Csemadok járási konferenciáján Rimaszombatban, a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyén Détérben, a Pósa Antalné Kovács Máriára, Pósa Lajos édesanyjára halála 120. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen, a Czinka Panna Fesztiválon Sajógömörön, a Tanúhegyek – Fonó Zenekar fellépésén Tornalján, a Kassa, a szerelem városa – Kassai Thália Színház előadásán Csízben, az aradi vértanúk emléknapján Rimaszombatban és Nagybalogon, Igó Aladár szobrának avatásán Hanván, az Apja – fia – Berecz András közös estjén a Győry Dezső Kulturális Napok keretében Rimaszombatban, a Prah színdarab – Komáromi Jókai Színház előadásán Rimaszombatban, A bőgős fia meg az ördög – Lajos András pajzán mesélőszínházi előadásán Rimaszombatban.

2021-ben az adventre tervezett kézműves foglalkozások a járványügyi korlátozások miatt nem kerülhettek megrendezésre. A sikeres pályázatnak köszönhetően a támogató, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. azonban módosította az időpontokat, így azt januárban is megtarthatták. Erről képriportunkban ITT számoltunk be.

Az alapszervezet reméli, hogy 2022-ben is sikeres lesz a pályázatuk, s időben sikerül megvalósítani a karácsonyváró foglalkozásokat, de ugyanúgy a hagyományos rendezvényeiket is.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)