A koronavírus-járvány, a pandémia rávilágított arra is, hogy nemcsak testi bajainkat, hanem lelki problémáinkat is megfelelő odafigyeléssel és gondossággal kell kezelni. A szakorvosi rendelők teljes kapacitással időtlen idők óta működnek, de a pszichológiai klinikák száma messze elmarad a jogosult létszám mögött. Pedig tudvalevő, hogy a test és lélek egysége elengedhetetlen az emberi szervezet egészséges működéséhez, az életünkhöz.

Ágh Dávid fiatal klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta somorjai rendelőjében a koronavírus-járvány alatt szembesült azzal a mérhetetlen igénnyel, amely a lelki gondozás terén felmerült. Maga a pozsonyi Comenius Egyetemen, majd a budapesti Tündérhegyi Klinikán és a Magyar Pszichoanalitikus Egyesületben szerezte képesítését és elmondása szerint azért érdekelte ez a pálya, mert elsősorban saját magát akarta anno megérteni. Nincs egyedül, sok más egyén is erre törekszik, és most, amikor ilyen eddig ismeretlen kihívásokkal kellett szembenézni, mint a covid-járvány és annak következményei, számuk egyre emelkedik. Ezt ő is tapasztalta, amikor rendelőjében egyszerre annyi lett a jelentkező, hogy már nagyon sokan várólistára kerültek.

„Akinek gondja van, legyen az akár testi, akár lelki, természetes, hogy azonnal szeretné a segítséget. A rendelőnk azonban nem rendelkezik akkora kapacitással, hogy mindenkivel azonnal foglalkozzunk. Ráadásul minden eset más bánásmódot és terápiát igényel.

A COVID valamennyi korosztályt érintett és érint.

Az idősek izolálódtak, a magány még elviselhetetlenebb lett számukra, sokan kerültek depressziós állapotba, megnőtt az idős halottak száma, a családtagokat pedig érthetően megviselte, hogy sok esetben el sem tudtak tőlük búcsúzni. A gyerekeknek nem volt jelenléti oktatás, hiányoztak a társak, barátok, a fiatalok számára kimaradtak a találkozások, az ismerkedési lehetőségek, a szerelmek kialakulása. A felnőttek közül sokan elvesztették állásukat, a pedagógusok egy nehéz, váratlan helyzettel kerültek szembe, az egészségügyi dolgozók soha addig nem tapasztalt nyomás alá kerültek.

Nem csoda, ha a társadalomban általánosult a szorongás. A politikai vezetés, a kormány részéről nem érkezett elég megnyugtató lépés, az intézkedésekben nem volt következetesség, az emberek javán bizalmatlanság uralkodott el. Mindez pedig erősítette lelki válságainkat.

Figyelembe kell venni azt is, hogy ez a járvány nem tűnik el egyik napról a másikra, a következményei szintén nem, és most itt van az újabb fenyegetettség, a szomszédunkban háború dúl. Tehát nincs nyugalmi állapot. Ez úgy működik, hogy az emberi erőforrások, a rejtett tartalékok egyszer csak kimerülnek és amikor a terhelés megszűnne, akkor éri el az embert a baj. Ezért nélkülözhetetlen a lelki gondozás, ezért nélkülözhetetlenek a szakemberek, a pszichológusok, a pszichiáterek, a pszichoterapeuták. Nagy a felelősségünk, hiszen, ha a ma bajait nem kezeljük, egy szétforgácsolt, meghasonlott társadalom alakul ki. Hogy milyen lesz a jövő, mindig ma dől el, nem mindegy, hogy ezután a válságos helyzet után milyen lesz. Jó jel viszont, hogy többen már preventív, megelőzés szempontjából is keresik a pszichológiai segítséget. Készek akár már az első intő jelek után jelentkezni, beszélni a problémáikról. Ez mindenképpen helyes, hiszen mint minden betegségnél, a lelki problémáknál is az időben elkezdett kezelés vezet a legjobb eredményhez” – magyarázta.

Ágh Dávid dunaszerdahelyi bejegyzéssel létrehozta a L’élek Pont Polgári Társulást, amely tulajdonképpen egy szakmai műhely. Már eddig is több előadást, találkozót tartottak a környéken, amelyek témája a különféle függőségek kezelése, a párkapcsolatokban felmerült gondokra nyújtott tanácsadás, az önismeret fejlesztése volt. Jelenleg pedig egy Pszichoterápiás Központ működésének a beindításán dolgoznak, amely a légi kastélyban, a VITALITA kórház épületében kapna helyet.

Lég elhelyezkedése területi szempontból is ideális, több irányból elérhető, a kórház vezetése ugyancsak kész a segítésre munkájukhoz.

Ilyen komplex, teljes körű ellátást nyújtó intézmény nincs Szlovákiában és ami a legfontosabb, itt magyar anyanyelvű szakemberek fogadják majd a pácienseket.

Ezt külön érdemes kihangsúlyozni, hiszen a páciensek elsősorban a Csallóközből, a Mátyusföldről vannak, de természetesen nem zárkóznak el a más térségekből érkezők elől sem. Főleg személyiségzavarokkal és affektív, érzelmi, indulati zavarokkal küzdőkön kívánnak segíteni. A szakmai csoport klinikai pszichológusokból, pszichoterapeutákból, pszichiáterből áll majd.

Csoportterápiát, egyéni pszichoterápiát, a Jacobson-féle progresszív izomlazító relaxációs tréninget, autogén tréninget, művészetterápiát biztosítanak és lesz álomcsoport, gyászcsoport, pszichodráma, pszichoedukáció is. A kezelésre jelentkezők első interjún vesznek részt, amelyre a terap.centrum@gmail.com címen lehet jelentkezni. A központ április 1-jétől működik majd.

Beindításához civil szervezetek és egyének támogatását is kérik, akik anyagi adományaikat a következő számlaszámra küldhetik IBAN SK73 0900 0000 00518765 9181.

A támogatók nevét, amennyiben szeretnék, honlapjukon feltüntetik. Egy ilyen hézagpótló intézmény beindítása nem egyszerű feladat, berendezésre, felszerelésre van szükség, és a működtetés ugyancsak komoly anyagi megterheléssel jár. És mivel képzőközpontként is kívánnak működni, a színvonalas képzés biztosítása sincs anyagiak nélkül. Ágh Dávid március 18-án a dunaszerdahelyi Itsipitsi Varázsműhelyben előadást tart Lélek és Bábel tornya címmel, és a résztvevők ott elfogyasztott kávéjából származó bevétel is a központ beindítását szolgálja majd. Várják tehát az érdeklődőket, hiszen az előadás bizonyára sok érdekes új ismeretet tartogat (online is követhető lesz). A légi központ pedig a felvidéki társadalom mentális egészségének karbantartását és javulását hivatott biztosítani. A sors számos nehézséget és kihívást hoz mindannyiunk életébe, szakember segítségét kérni nem szégyen, hanem kötelesség a magunk és a környezetünk érdekében is.

(Benyák Mária/Felvidék.ma)