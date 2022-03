A Nagyszombat megye fenntartásával működő galántai műszaki szakközépiskolában nyílt meg ma – a megyében elsőként – az ukrajnai háborúból menekülőket fogadó központ. Erről tájékoztattak a helyszínen Berényi József megyei alelnök, Forró Krisztián, a Szövetség párt elnöke, Agócs Gergely, Biró László és Pék László megyei képviselők.

Az épületben 57 személyt tudnak fogadni.

Berényi József elmondta, hogy a mai nap folyamán közülük 51 menekült meg is érkezik Galántára, elsősorban gyermekes édesanyák. Nagyszombat megye kezdőtőkeként 15 ezer eurót szabadított fel erre a célra. A gyermekek iskoláztatására külön szociális támogatást tudnak adni. „Legyen minél hamarabb béke, hogy ők is visszatérhessenek saját otthonaikba!” – mondta a megyei alelnök, majd köszönetét fejezte ki az iskola alkalmazottainak, köztük az igazgatónőnek, Kiss Beának is. Berényi József szólt arról is, hogy újabb megyei központ létrehozása van folyamatban, erre valószínűleg Dunaszerdahelyen kerül majd sor.

Forró Krisztián az önkormányzatok segítségének fontosságát hangsúlyozta, akik a kormányszervekkel ellentétben hatékonyan és rugalmasan reagálnak a történésekre. „A megyék és az önkormányzatok ismét aktívan és gyorsan reagáltak az eseményekre. Ezt tapasztaltam a keleti határnál tett utam során és itt is” – mondta a Szövetség elnöke, aki az önkormányzatok mellett köszönetét fejezte ki az önkénteseknek is, akik szintén óriási segítséget nyújtanak a háború súlyos következményeinek enyhítésére.

(O.N./Felvidék.ma)