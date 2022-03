Kétféleképpen adakozhatunk, csendben a háttérből, vagy hallatva a hangunkat, s ezzel tömegeket megmozgatva. A Via Nova ICS Gömör-Nógrád ezekkel a szavakkal kezdi bejegyzését a hivatalos közösségi oldalán az elmúlt napok tömegeket megmozgató eseménye után.

Az adományok a legjobb helyre kerülnek

A Via Nova ICS Gömör-Nógrád „Segíts, hogy segíthessünk!” címmel, azonnali összefogással humanitárius adománygyűjtést szervezett a háborús menekültek részére. Legfőképpen tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási termékeket gyűjtöttek, de minden adományt szívesen fogadtak – tudtuk meg a gyűjtés koordinátorától, Varga Ákos Dezsőtől.

A delegáció tagjai – Csobó Zsuzsanna, Pál Gellért, Varga Ákos Dezső – ígéretet kaptak a Katolikus Karitasztól és a Nagyszelmenci Önkormányzattól, hogy a csomagok a legjobb helyre kerülnek.

Tóth Boglárka, a Hanva Via Nova ICS elnöknője elmondta: „Úgy gondolom, hogy ez egy nagylelkű megmozdulás volt, melyben számos fiatal mozgósította önmagát és társait, hogy segítsünk. Örömmel tölt el, hogy emberek csoportja bekapcsolódott és szívvel-lélekkel adományozott, hogy segítsen azoknak, akiknek most a legnagyobb szükségük van rá” – mondta.

Kifejtette, mindössze négy nap állt rendelkezésükre, hogy megszólítsák a körülöttük élőket és felhívják a figyelmüket arra, hogy bátran adományozzanak, hogy együtt segítsenek az embertársainkon.

„Személy szerint nagyon örültem és jó érzéssel töltött el, mikor a falumból érkező emberek adományait fogadtam és láttam rajtuk, hogy örömmel adományoznak” – tette hozzá Tóth Boglárka.

Több gömöri település is bekapcsolódott a gyűjtésbe

Mint megtudtuk, az adományokat az ICS alapszervezeteinek segítségével több gömöri településen is gyűjtötték. Rimaszombatban, Feleden és Serkében több gyűjtőpontot is kijelöltek, sőt Balogfalán, Sajószentkirályon, Hanván, Tornalján, Baktiban, Újbástban és Méhiben is leadhatták az adományaikat.

A közösségi összefogásnak köszönhetően több mint 1 tonnányi adományt sikerült összegyűjteni a háborús menekülteknek.

A Via Nova ICS Gömör-Nógrád elnöke, Cziprusz Zoltán a közösségi oldalán mondott köszönetet az összegyűlt adományokért, segítségért és koordinálásért.

„Nagy köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a háború elől menekülők adománygyűjtéséhez. Négy nap alatt több, mint 1 tonnányi felajánlás érkezett. Külön köszönet Varga Ákosnak és csapatának, akik a gyűjtést koordinálták, valamint Varga Tibornak, aki az adományok megfelelő helyre való eljuttatásában segédkezett. Örülök, hogy megmutattuk, hogy képesek vagyunk összefogni egy ilyen nemes ügyért is” – írta Cziprusz Zoltán.

Célba ért az 1 tonnányi gömöri felajánlás

Az Ifjúsági Csoport köszönetét szeretné kifejezni a feledi Nosztalgia étterem tulajdonosainak, hogy biztosították a helyszínt az adományok begyűjtésére, tárolására és osztályozására, valamint köszönettel tartoznak Pál Attila feledi magánvállalkozónak és Pál Gellértnek az adományok eljuttatásáért a szlovák–ukrán határra, Nagyszelmencre.

„Minden ember békére és biztonságra vágyik. Tudom, hogy az otthon melegét és biztonságát nem pótolhatom azzal a csekély adománnyal, amivel hozzájárultam a menekültek megsegítéséhez. Kötelességemnek éreztem, hogy én is segítő kezet nyújtsak a rászorulóknak” – nyilatkozta lapunknak Pál Attila feledi magánvállalkozó.

„A példás összefogás rámutat, hogy igaz a mondás, miszerint egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen” – nyilatkozta a Felvidék.ma portálnak Varga Ákos Dezső.

A Via Nova ICS fiataljai megmutatták, hogy rövid idő alatt is lehet nagy eredményeket elérni, rávilágítva arra, milyen nagy is közösségünk ereje és összetartása.

