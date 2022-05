Samuel Vlčan mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter Keszegh Béla, Komárom polgármesterének meghívására érkezett ma Komáromba, ahol a járás falvainak és városainak társulása (ZMOS) képviselői mellett találkozott a Komáromi járás polgármestereivel, vállalkozóival és mezőgazdászokkal is.

A komáromi Tiszti pavilonban megvalósult tanácskozás után közösen tartott sajtótájékoztatót a miniszter mellett még Keszegh Béla, Komárom polgármestere és Horváth Árpád, Gúta polgármestere is. Samuel Vlčan a tanácskozás témaköreit felvázolva elmondta, beszéltek az alapélelmiszerek árainak szabályozásáról, az élelmiszerbiztonságról, emellett érintették a sertéstenyésztés szabályozásának szükségességét a régióban, de beszéltek az uniós agrárpolitikát érintő változásokról, illetve arról, hogy ennek kapcsán mire számíthatnak a helyi termelők.

Samuel Vlčan (OĽANO-jelöltj) megerősítette, a kormány és a minisztérium szándéka továbbra is az, hogy csökkentsék az élelmiszerárak növekedését. Megjegyezte, működik a 13 alapvető élelmiszer árstabilitását érintő nyilatkozat, amelyet még a Szlovák Kereskedelmi Szövetséggel és a Modern Kereskedelem Szlovákiai Szövetségével közösen írtak alá március 11-én. Ennek lényege, hogy a kiválasztott élelmiszerek esetében a korábban alkalmazott árrést nem növelhetik az élelmiszerláncok.

„Egyértelműen bebizonyosodott, hogy az élelmiszerár-stabilitási nyilatkozat aláírásának volt értelme, mert így nem emelkedik olyan gyorsan az eladási ár, mint ahogy a felvásárlási árak, amelyek a bevezetés óta már négyszeresére növekedtek. A minisztérium és a kormány lépéseket tesz annak érdekében, hogy a helyzet mind az élelmiszertermelők, mind a fogyasztók számára kezelhető legyen” – magyarázta.

Vlčan hangsúlyozta, a kormány továbbra is odafigyel a szociálisan hátrányos helyzetű lakosokra, a családok megsegítésére és bízik abban, hogy a pénzügyminisztérium és a családügyi minisztérium által javasolt csomag elégséges támogatást kap majd a parlamentben.

A Komáromi járás kapcsán elmondta, mezőgazdasági szempontból igen kiemelt jelentőséggel bír, hatalmas lehetőségek rejlenek benne és a minisztérium abban érdekelt, hogy ezeket a lehetőségeket kiaknázzák. Úgy fogalmazott, a mezőgazdasági minisztérium a következő egy évben kidolgoz egy stratégiát a mezőgazdasági területek öntözésének revitalizációjára, bővítésére.

„Szeretném, ha a Csallóközben nagyobb arányban termelnének gyümölcsöt és zöldséget, hiszen ahogy Keszegh Béla fogalmazott, ez volt valaha Csehszlovákia éléskamrája. Ennek visszaállítása érdekében minden eszközt meg kell ragadni, ami a rendelkezésünkre áll” – jegyezte meg Vlčan.

Hozzátette, a minisztérium célja, hogy akár piaci intézkedésekkel is, de minél több fiatal vállalkozót ösztönözzenek a mezőgazdasági vállalkozásokra. Kitért arra is, hogy szeretnék rendezni az agrárterületek szétaprózottságát, hogy akik gazdálkodnak a földön, azok tulajdonolhassák is azt, akár generációkon keresztül – fogalmazott.

Keszegh Béla megköszönve a miniszter látogatását kiemelte, jól ismeri a régiót. A tanácskozásról elmondta, általánosságban, de konkrét témákban is konstruktív beszélgetés zajlott a régió polgármestereivel. Megemlítette, a miniszter delegációval érkezett, ami azért is fontos, hogy a szakmai témákra, problémákra továbbra is keressék a megoldásokat.

„A miniszter úr pontosan érti és ismeri a régióban rejlő lehetőségeket, de fontos kiemelni, hogy ezt eddig nem használtuk ki eléggé” – mondta.

Az élelmiszerönellátás szerepének felértékelődéséről beszélt, amihez elengedhetetlen, hogy a minisztériummal közösen szülessenek meg azok az intézkedések, amelyekkel növelni lehet a minőségi élelmiszer előállítását. „Ehhez szerinte folyamatos, intenzív tárgyalásokra lesz szükség, amelynek a végeredménye pozitív kell legyen a régió lakosai számára” – fogalmazott.

Horváth Árpád a sajtótájékoztatón elmondta, konkrét problémákat tolmácsolt a mezőgazdasági miniszter felé, mint például a Szlovák Földalap tevékenysége, vagy a dán érdekeltségű óriás sertésfarmok problematikája. „Lakosaink aggodalmát tolmácsoltuk ennek kapcsán, amelyek megalapozottak. Megkértük a miniszter urat, az óriás farmok elleni küzdelemben segítse az ehhez szükséges törvényi háttér megalkotását. Maga a miniszter úr is úgy nyilatkozott, nem támogatja ezen óriásfarmok további terjeszkedését a Csallóközben” – jegyezte meg Gúta polgármestere.

A sajtótájékoztatót követően a mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter munkaebédet tartott a régió meghatározó mezőgazdasági vállalkozóival, majd programja szerint látogatást tett a pati Pemak Kft.-nél.