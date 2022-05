Mezei Mária élete, művészi pályája és érzelemdús szerelmi kapcsolatai elevenednek meg Rák Viktória Mezei Mária: Szerelmeim című sanzonestjén. Az elmúlt hetekben Felvidék-szerte számos településén mutatták be az előadói estet.

A sanzonesten a közönség végigkövetheti Mezei Mária felnőtté válását, a színházhoz és a színészethez kötődő kapcsolatának elmélyülését. Felelevenednek az ismert és elismert művésznő pályájának főbb mozzanatai. A szerepei és a színházi élet mellett magánéletébe is bepillanthatunk. Márai Sándorhoz fűződő kissé egyoldalú szerelme áll az est középpontjában. E viszony lelkileg igen megviselte az érzékeny színésznőt. Kapcsolatainak gyötrő pillanatai jelennek meg Rák Viki bravúros előadásában.

Az egyes monológokat zongorán kísért sanzonok választják el. A prózai szöveg és a Mezei Mária által egykor elénekelt dallamok alkotják az előadói est harmonikus egységét.

Rák Viktória az előadással kapcsolatban a Felvidék.ma portálnak elmondta, hogy nyolc évvel ezelőtt Szigethy Gábor Mezei – Márai szerelem című életrajzi könyve által szerzett tudomást a színművésznő szenvedélyes szerelmi viszonyáról. Hozzátette: a könyv felkeltette érdeklődését Mezei Mária élete iránt. Tudatosan kereste a színészóriáshoz kötődő ismereteket.

„Úgy éreztem, minden adott ahhoz, hogy hozzányúljak az összegyűjtött információkhoz és a leveleiből, írásaiból, a róla szóló újságcikkekből összeválogassam az előadói est alapját” – vallja a színművésznő.

Az éneknek fontos szerepe van az előadói esten. „A felhangzó dalokat mind Mezei Mária énekelte. Úgy próbáltam összeválogatni őket, hogy témában folytassák, s egyúttal lezárják azt, ami előtte prózában elhangzott” – fejtette ki. A közönség számára is élvezetesek a felcsendülő dallamok.

Mezei Mária is szerette a dalokat, önálló estjei is voltak. A dal, az ének az egyik szerelme volt. Gyakran muzsikált közösen Czifra Györggyel. Ezek a dallamok is felhangzanak a sanzonesten. Rák Viktóriát Ladislav Fančovič kíséri zongorán, aki Czifra György-átdolgozásokat is játszik.

A sanzonok mellett komolyzenei betétek is felcsendülnek átkötésként. A zongoraművész tolmácsolásában többek között Liszt Magyar rapszódiájából hangzott el részlet.

A sanzonestnek közel nyolc évvel ezelőtt volt a premierje. Pár esztendőnyi kihagyás után tért vissza közönség elé, s az évek múltán sem vesztette aktualitását. Ezzel kapcsolatban Rák Viktória kifejtette: „A mai napig van mondanivalója. Még mindig tud valamit adni az embereknek, akik az előadás során elcsendesednek.”

Ezt tapasztalható volt az ipolysági előadói esten is. A városháza dísztermében a közönség csendben, elmélyülten hallgatta az érzelmektől sem mentes értékközvetítő előadást.

„Előadásunk lényege az elcsendesedés mellett, hogy egy kicsit kinyíljon a szív és feltöltsem az embereket szeretettel”

– fogalmazott a színművésznő.

Ipolyság mellett Nagymegyeren, Somorján, Dunaszerdahelyen, Komáromban, valamint Gútoron, Hetényben és Zselízen elevenedett meg Mezei Mária különös élete és érzelemdús szerelmi kapcsolata.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)