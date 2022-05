A mellébeszélés és a magyarfóbia nagymestere, Ivan Korčok szlovák külügyminszter arról elmélkedett az Európa jövőjéről szóló konferencia (CoFoE) zárórendezvényén, hogy Szlovákiának nem lenne ellenére az uniós alapszerződések felülvizsgálata.

Fogjuk akkor rögtön szaván a miniszter urat: ha már felülvizsgálják őket,

végre garantálják bennük azokat az értékeket, amelyekre Európa épül(t), s zárják ki azokat, amelyekre az olyan torz kreálmányok épülnek, mint Szlovákia.

Utóbbi kapcsán természetesen a Beneš-dekrétumokra célozgatunk, melyek mind a mai napig Szlovákia jogrendjének szerves – és főleg hatályos, a földügyeket tekintve pedig gyakorlatban is alkalmazott – részét képezik. Olyannyira fontosak e dekrétumok Szlovákia számára, hogy azokat évtizedekkel a kiokádásuk után parlamenti határozattal kellett kőbe vésni – csak hogy tudja a kollektív bűnös magyarja, hogy merre van az arra.

És ha Szlovákiának mint uniós tagállamnak a jogrendszere részét képezik, akkor egyúttal az EU joganyagának is. Mi tagadás, a szomszédot, Magyarországot ennek a töredékéért folyamatosan rángatja Brüsszel, melynek azonban egy virtigli náci joganyag – mely egy embercsoport kollektív bűnösségét mondja ki – meg se kottyan.

Nos, itt van tehát az ideje e tűrhetetlen állapot felszámolásának. Ahogy Korčok őexcellenciája is fogalmazott: „Egyáltalán nem tartunk a vitától”. Nos, ezen valóban nincs is mit vitatkozni, Európa múltjában és jelenében épp elég a szégyenfolt, legalább a jövőjét illetően érdemes lenne egy nagytakarítást végezni. És az alapszerződésekbe beemelni a keresztény gyökereket, alapvetéseket – ez a világon hamarosan végigsöprő (gazdasági) válságok és az emiatt vélhetően meginduló, eddig nem látott mértékű migráció tekintetében meghatározná Európa immunválaszának alapját is, ami jelenleg egyszerűen nem is létezik.

És ezzel egyidejűleg pedig kidobálni mindent, ami nem odavaló: így tehát a náci Beneš-dekrétumokat. Szlovákiával szemben pedig lefolytatni néhány jogállamisági eljárást. Már persze ha számít még valamit az egyenlő elbánás, meg a kettős mérce kizárása…

(Szűcs Dániel/Felvidék.ma)