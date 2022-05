Legalábbis ezt ígéri az a gazdag programkínálat, amelyet ma mutattak be a városházán a sajtó munkatársainak. A következő három hónapban (június, július, augusztus) megvalósuló rendezvények közös koordinálás mellett valósulnak meg a rendezvényeket szervező intézmények és polgári társulások szorosabb együttműködésének köszönhetően.

Keszegh Béla polgármester megjegyezte, az önkormányzati fenntartású Egressy Béni Városi Művelődési Központ vállalta a programok koordinálását, de továbbra is kérik a különböző szervezeteket, hogy eseményeikről értesítsék őket az info@mskskomarno.sk címen, hogy megjelenhessenek a hirdetőfelületeken. A város egyébként az összegyűjtött programokat megjelenteti a nemrégiben megújult honlap idővonalán is.

Keszegh kiemelte, a programok szervezéséhez ezen a nyáron már hozzájárul a Komáromi Jókai Színház mellett a Szinnyei József Könyvtár, de a Regionális Közművelődési Intézet (ROS) is.

„Ez a programsorozat jól mutatja azt az eszmeiséget, amiben hiszünk – mindenki hozzáteszi a sajátját” – fogalmazott.

Lesznek új elemek, mint a hashtagKN, de a már régóta működő rendezvények, mint a Lehár Nyár is folytatódik. Koncertek, színházi előadások, irodalmi estek, családi programok és foglalkozások várják a komáromiakat – senki nem fog unatkozni Komáromban a nyáron, szögezte le. Hozzátette, rendkívül jól kiegészítik egymást a magyar és a szlovák programok. „Erre büszkék vagyunk Komáromban, ami egy európai és modern módon gondolkodó város” – jegyezte meg.

Lakatos Róbert, az Egressy Béni Művelődési Központ igazgatója arról beszélt, hogy a világjárvány átformálta a rendezvényszervezők gondolkodásmódját, keresni kellett a lehetőségeket, hogy megtalálják a közönséget. „Beteljesült az a törekvésünk, hogy az összes olyan nagyobb szervezet, amely a nyár folyamán jelen vannak a város kulturális életében, együtt, összehangolva szervezi meg rendezvényeit” – fogalmazott. A rendezvények közül kiemelte a Jókai Napokat, amelyet idén két év kényszerszünet után újra megrendeznek június 14. és 19. között, illetve a Komáromi Jazzpikniket (június 24–25.), amelyre nívós előadók érkeznek a Tiszti pavilon felújított szabadtéri színpadára, amely méltó helyet biztosít ezeknek a rendezvényeknek. A hashtagKN felhívására jelentkező zenekarok pedig a Klapka téren mutatkozhatnak be a nyár folyamán. Az igazgató szerint bebizonyosodott, hogy Komáromban példaértékű az összefogás, és jó példával szolgálhat más városok számára is.

A Lehár Nyár rendezvénysorozat tizedik évfolyamába lépett, ezért, mint Klemen Terézia, a Lehár Ferenc Polgári Társulás elnöke fogalmazott, az eddigiektől eltérően nem kilenc, hanem tíz koncertet szerveznek a nyári hónapok vasárnapjain, június 26-tól kezdődően. Megjegyezte, a koncertek a megszokottól eltérő módon nem a Klapka téren kerülnek megrendezésre, hanem a sokkal kényelmesebb, lelátóval is rendelkező szabadtéri színpadon a közeli Tiszti pavilon udvarán. A koncertek előtt lehetőséget adnak fiatal zenei tehetségek bemutatkozására is. A polgári társulás elnöke beszámolt arról is, hogy a kerek évforduló kapcsán október 21-én az Egressy Béni Városi Művelődési Központban szerveznek nagy gálakoncertet. Közölte, idén megjelent a Lehár Ferenc életét bemutató Operettkirály című könyv hangoskönyv változata is.

Jozef Černek, a Matica slovenská helyi szervezetének elnöke arról beszélt, hogy a Slovenskí rebeli táncegyüttes annyi felkérést kap külföldön és belföldön egyaránt, hogy nem győzik teljesíteni a felkérések tíz százalékát sem. Ezért létrehoztak egy programot Komáromi legendák címmel, amelynek az a lényege, hogy nem az együttes utazik a közönséghez, hanem a közönséget hozzák el Komáromba. Ezek egész napos alkalmak, reggel a komáromi vár megtekintésével kezdődnek, majd a városközpontot tekinthetik meg az ide látogatók idegenvezetői kísérettel, megebédelnek a helyi éttermek valamelyikében, majd látogatást tesznek a bazilikában, a helyi fürdőben felfrissülnek, majd este megtekintik a táncegyüttes előadását. „Rendkívül népszerű program, a nyár végéig már 26 autóbusz foglalásunk van” – mondta, hozzátéve, a komáromi közönségnek mindig biztosítanak helyet, gyakorlatilag a székek ötven százalékát.

Varga Emese, a Komáromi Jókai Színház dramaturgja elmondta, két rendkívül intenzív év van mögöttük, a járvány ellenére húsz bemutatót tartottak az évad végéig. Két bemutató maradt még hátra: június 10-én mutatják be Örkény Tóték című tragikomédiáját, az évadot pedig egy stúdióprodukció zárja, Mindennapi tenyerünket címmel, melyet a tragikusan fiatalon elhunyt Benkő Géza színművész emlékére írta Tóth Attila, a Jókai Színház társulatának volt színművésze. A nyári szabadságolásokat követően pedig augusztus végén mutatkozik be a társulat a szabadtéri színpadon a Beszélő köntös című előadásukkal, ami egy felvidéki ősbemutató lesz – hasonlóra 30 éve nem került sor, jegyezte meg. A színház a Bérletek éjszakáján mutatja be a jövő évad bérletkínálatát, közösen szervezve a vmk-val, számolt be.

Denčik Norbert, a Szinnyei József Könyvtár rendezvényszervezője a könyvtár rendezvénysorozatáról számolt be. A Szinnyei Szalonban találkozhatunk Magyary Ágnes íróval, Grecsó Krisztiánnal, valamint Hizsnyai Tóth Ildikó műfordítóval. Május végén az Irodalom határok nélkül projekt kapcsán pedig Varró Dániel költő látogat el Komáromba, aki a Jókai Mór Alapiskolában és a Mariánumban tart interaktív rendhagyó irodalomórát. A könyvtár csatlakozik az augusztusi Gyerkőcfesztiválhoz, ám a nyár nagy részét a költözésre szánják, hiszen szeptember elsejével nyitják meg a teljesen felújított központi épületüket.

Ferenczi Zsolt a Wine Garden képviseletében több rendezvényükről is beszámolt. A VI-os bástyában június 10-én szervezik meg a Jazz és bor a bástyák alatt a Swingless Jazz Ensemble koncertjét, június 24. és 25. között pedig a Borászok a bástyák alatt rendezvényüket. Júlis 19-én Gájer Bálint és zenekara lép fel náluk, augusztus 12. és 13. között pedig megrendezik az első Komáromi Sörnapokat.

A Komáromi Nyár rendezvénysorozat idején Komáromban többek között fellép Korpás Éva, Kökény Attila és Tóth Gabi, lesz Polemic- és Vadkerti Imre-koncert, de számos, a családok körében igen kedvelt gyerekzenekar is fellép. Lesz meseelőadás a Jókai Színház szervezésében, de látható lesz a kassai Thália Színház egy darabja is. Mindenki megtalálhatja a kedvére valót, legyen az komolyzene, jazz, népzene vagy fúvósok koncertje, tehát érdemes lesz figyelemmel kísérni a város és az Egressy Béni Városi Művelődési Központ honlapját.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)