A 19. FINA világbajnokság férfi vízilabdatornájának második napján, a magyar férfi vízilabda-válogatott újfent felülmúlta ellenfélét. Ezúttal Brazília legjobbjai ellen aratott nagyarányú győzelmet. A mérkőzés végeredménye 20-6 lett. A mérkőzés legjobb játékosa díjat Varga Dénes kapta. Magyarország harmadik és egyben utolsó csoportellenfele Grúzia válogatottja lesz. Az összecsapás szombaton kerül megrendezésre.

A mérkőzés első ráúszását könnyedén megszereztük és egy hosszabb támadás során megszületett az első hazai találat. Mahercz Krisztián egy gyönyörű ejtéssel megszerezte saját, és egyben Magyarország első gólját. Nem kellett sokáig várni a kétgólos vezetésre, a találatot Varga Dénes szerezte.

Mahercz második gólját követően Brazília is megszerezte az első találatát. Az első játékrész felénél Burián Gergő góljával 4-1-es volt a magyar vezetés. Ezt követően érkezett a mérkőzés első ötméteres büntetője, a labda mögé Jansik Szilárd állt, aki magabiztosan a kapuba helyezte a labdát.

Alig egy perccel később újabb hazai büntető következett. Ezúttal Pohl Zoltán lőtte ki a jobb alsó sarkot. A játékrész utolsó találatát Zalánki Gergő szerezte. Az állás ekkor 7-1 volt.

A ráúszásnál ismételten magyar labdaelhozatal következett, amelyből megszületett az újabb gól is. A játékrész negyedik percéig kellett várni az újabb hazai találatra, Zalánki Gergő lőtte be második gólját. A második játékrészt sem úsztuk meg azonban a vendégek gólja nélkül. Az ötödik perc végén szépített Brazília. Majd Hárai Balázs is feliratkozott a góllövők listájára.

Egy, a visszaúszás alatt történő szabálytalankodásból származó kiállítás után Marcz Tamás időt kért. A rövid pihenő után azonban elmaradt a támadás. Az utolsó percben egy emberelőnyt kihasználva, gyönyörű kapufáról szerzett góllal ismételten szépítettek a vendégek. Egytized másodperccel a vége előtt, Varga Dénes elnézős passzát követően, Nagy Ádám a kapufáról suhintotta a kapuba a játékszert.

A harmadik negyedben, harmadszor is mi nyertük meg a ráúszást, az első támadás azonban kimaradt. Nagy meglepetésre a negyed első találatát ezúttal a brazilok szerezték. Gól! Angyal Dániel a kapus feje felett juttatta a kapuba a labdát. A mérkőzés harmadik ötméteresét is nekünk ítélték, amit ezúttal Varga Dénes vállalt és értékesített. Ezt követően két magyar távoli bombagól következett, az elsőt Zalánki Gergely, a másodikat Nagy Ádám jegyezte. A játékrész végén 15-4 volt az állás.

A negyedik játékrész ráúszását ezúttal a brazilok nyerték, azonban gólt mi szereztünk. Varga Dénes harmadik találatát értékesítette. Ezt követően Mezei Balázs is bejelentkezett a világbajnokságra és megszerezte a tornán az első találatát. Mezei beköszönését Angyal Dániel centergólja követte.

Az utolsó nyolc perc első felében megtáltosodott Magyarország válogatottja. Futószalagon érkeztek a gólok, Hárai Balázs ismételten betalált. A meccs negyedik ötméteresét is nekünk ítélték, azonban ezúttal a brazil kapus Nagy Ádám lövését bravúrosan hárítani tudta. És ha ötméteres, akkor lőjünk belőle ötöt! Az ötödik büntetőt is Nagy Ádám vállalta és ezúttal nagy gólt szerzett. A mérkőzés utolsó találatát Brazília jegyezte és ezzel meg is született a végeredmény. Magyarország 20 – Brazília 6.

A mérkőzés legjobb játékosa díját, Varga Dénes kapta.

A magyar férfi vízilabda-válogatott vb-kerete:

Kapusok: Lévai Márton (OSC), Vogel Soma (FTC)

Mezőnyjátékosok: Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő (Pro Recco), Burián Gergő (OSC), Mezei Tamás (Vasas), Hárai Balázs (OSC), Varga Dénes (FTC), Mahercz Krisztián (OSC), Jansik Szilárd (FTC), Angyal Dániel (Szolnok), Pohl Zoltán (FTC), Nagy Ádám (Szolnok)

Tartalékok: Fekete Gergő (FTC), Vigvári Vendel (FTC)

A férfitorna csoportjai:

A-csoport: MAGYARORSZÁG, Montenegró, Brazília, Georgia

B-csoport: Görögország, Németország, Horvátország, Japán

C-csoport: Spanyolország, Olaszország, Dél-afrikai Köztársaság, Kanada

D-csoport: Szerbia, Ausztrália, Kazahsztán, Egyesült Államok

(Kiss Márton/Felvidék.ma)