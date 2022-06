Lesz-e végre igazi hazánk? – ezzel a címmel jelentették meg a méltánytalanul elfeledett szalatnyai születésű Gyönyör József tiszteletére kiadott emlékkötetet. A részben a jogtudós, felvidéki közéleti személyiség születésének centenáriumához igazítva kiadott emlékkötetet június 23-án mutatták be Szalatnyán.

Mint Bazsó Árpád, Szalatnya polgármestere az emlékkötet bemutatóján kifejtette: Gyönyör József születésének 100. évfordulója alkalmából 2020-ban egy emlékkonferenciát szerettek volna szervezni, ám az akkori járványügyi korlátozások keresztülhúzták a terveiket. Gyönyör József mélyreható és igen fontos munkásságát azonban mindenképpen szerették volna ismertetni. Így esett a választás az emlékkötet megszerkesztésére, valamint egy húszperces dokumentumfilm elkészítésére – hangzott el az emlékkötet bemutatóján.

„Gyönyör József hangyaszorgalommal gyűjtötte össze a magyar közösségeinkről szóló adatokat, tényeket, melyeket tudományos munkákban publikált. Mindeközben ember tudott maradni”

– emelte ki beszédében a polgármester.

Hozzátette: emberséggel és barátsággal közelített a helyiekhez. „Az emlékkötet méltó emléket állít az életművének” – szögezte le.

Jelezte: a fiatalabb generációk és a mai politikai elitünk sem ismeri Gyönyör József tevékenységét. A munkái megalapozzák és előrevetítik a közösségünk jövőjét – zárta gondolatait.

A kötet szerkesztője a losonci születésű Gyurcsík Iván, aki jogi és nemzetközi tanulmányait követően részt vett a felvidéki magyarság közéletének alakításában, a hazai magyar intézményrendszer rendszerváltás utáni megteremtésében. Gyönyör Józsefet a felvidéki magyar közélet kiemelkedő és méltatlanul elfeledett alakjának tartja.

Gyurcsík kifejtette: Gyönyör József személye és munkássága sokunk számára lehet mérce, példakép.

Mint megjegyezte: sok tekintetben úttörő munkát végzett a felvidéki magyar közösség megismerése, vizsgálata szempontjából.

Hosszú és tevékeny pályája során számos olyan munkája született, amely a magyarság demográfiai jogi változásaival foglalkozott. Megfelelő helyzetfelismerésről tanúskodnak a kötetei. A kiadványaiban felvetett kérdések a mai időszakban is aktuálisak és előremutatóak.

Gyönyör József volt az első, aki szakmai szempontok alapján dolgozta fel a kollektív bűnösséget, s tette fel a kérdést: mi lesz velünk, magyarokkal? Nehéz időkben cselekedett – hangsúlyozta az emlékkötet szerkesztője.

Az emlékkötet nem önéletrajzi írás – emelte ki Gyurcsík – hanem tisztelgés egy példaértékű, a közösségünkért fáradhatatlanul tevékenykedő személy előtt.

A kiadvány első része kis történelmi-társadalmi hátteret ad a hatvanas-hetvenes éveknek. A következő nagyobb fejezett olyan felvidéki magyar szaktekintélyek írásait tartalmazza, akiket valamilyen szinten ösztönzött Gyönyör József munkássága. A terjedelmesebb tanulmányok mellett Gyönyör Józseftől is olvashatunk néhány írást.

A kiadvány mindamellett a felvidéki magyarság demográfiai változásait nyomon követő térképeket is tartalmaz. Az etnikai és közigazgatási térképek alapjai a 1921-es, az 1960-as, az 1991-es, valamint a 2011-es cenzus eredményei.

Mint ahogy a szerkesztő megjegyezte: munkásságával gazdag örökséget hagyott ránk.

Úttörő jellegű kutatásainak eredményei példamutatóak és további rendszeres történettudományi, politológiai és történeti vizsgálódásokra ösztönzik a kutatókat.

„A körírói tehetségének köszönhetően a széles olvasóközönség számára is érthetően tudott tárgyilagos szakmai elemzéseket közvetíteni. Az írásai mind hitelesek, mert olyan ember tollából születtek, aki a kisebbség- és jogtörténeti vizsgálati tárgyakat képező diszkriminatív intézkedéseket maga is átélte” – hangzott el a rendezvényen.

Az emlékkötet mellett Gyurcsík Iván szerkesztésében és Bodo Károly operatőr munkájának eredményeként egy húszperces dokumentumfilm készült. A Gyönyör József tevékenységéről szóló film ITT tekinthető meg.

Az emlékkötet bemutatója után a szomszédos Egeg köztemetőjében lévő sírnál folytatódott a megemlékezés, ahol Gyönyör József nyughelyén elhelyezték az emlékezés és a tisztelet koszorúit. Gyönyör József életéről és tevékenységének mérföldköveiről a születésének 100. évfordulója alkalmából megjelent cikkben olvashatnak bővebben.

Szalatnyán őrzik emlékét. A községi hivatalnak is helyt adó kultúrház nagytermében található üvegajtós vitrinben gyűjtik a személyéhez kapcsolódó tárgyakat. Fotográfiák mellett a megjelent köteteinek egy-egy darabját is elhelyezték a polcokon. Ide kerül a most bemutatott emlékkötet egy példánya is.

