Az európai országok gáztársaságai sorra jelzik, hogy az orosz Gazprom kevesebb gázt szállít számukra. A sorban első Németország volt, majd az olasz ENI is bejelentette, hogy 15%-kal kevesebb gázt kap a tervezettnél, ma pedig az osztrák OMV, a cseh ČEZ és a Szlovák Gázművek (SPP) is ugyanerről számolt be.

A német alkancellár, Robert Habeck takarékosságra szólította fel a németeket, mert „minden kilowattóra számít”. Hangsúlyozta, az Északi Áramlat 1 vezetéken is jön még földgáz, és nincsenek ellátási gondok, de az orosz fél „mondvacsinált okokra hivatkozva” csökkenti a szállítást, így a kieső mennyiséget máshonnan kell beszerezni, méghozzá igen drágán.

A Szlovák Gázművek bár a nap folyamán csaknem harmadával kevesebb gázhoz jutott hozzá az orosz Gazpromtól, mint amennyire a szerződések szerint jogosult lenne, mindenkit megnyugtatott, miszerint egyelőre nem fenyeget gázválság. Az SPP szerint az északi-tengeri gázszerződés megkötésével és az év során tervezett további LNG-szállításokkal sikerült diverzifikálnia a gázforrásait, növelve ezzel a szlovákiai gázellátás biztonságát.

Az oroszok a jelek szerint pontosan azt teszik a földgázpiacon, amitől az Ukrajna elleni háború kezdete óta tartani lehetett,

vagyis fokozatosan csökkentik az Európába irányuló szállítást, hogy szétzilálják és elbizonytalanítsák a piacot, felhajtva a földgáz árát és egymás ellen fordítva az európai országokat. És bizony be is jött a számításuk, hiszen már harmadik napja meredeken emelkedik a gáz ára Európában.

Nos, bármennyire is meg lettünk nyugtatva, azt azért mindenki tudja, hogy nagyon komoly gondok elé nézünk, a szankciók bevezetésének kezdete óta borítékolni lehetett, hogy azokra előbb-utóbb Putyin is válaszolni fog, s mivel neki van gáza, nekünk viszont nincs, nekünk fog jobban fájni. Arról ugyanis, hogy a más forrásokból, körülményes módon szállított gáz, ha lesz is, mennyibe fog kerülni a fogyasztók számára, jobb nem beszélni…

A lényeg, hogy a szankciók sorra visszafelé sülnek el, Putyin pedig köszöni jól van, nagyot kaszál a kialakult helyzetnek köszönhetően, s az Európai Unió tehet, mit több, már tett is neki egy szívességet…

(NZS/Felvidék.ma)