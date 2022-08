Az ifjúság lehet az egyik központi lelkipásztori témája Ferenc pápa jövőre tervezett magyarországi látogatásának, amely több olyan várost és települést is érinthet, ahol korábban pápa még nem járt – nyilatkozta a bíborosi testület tanácskozására a Vatikánba érkezett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az MTI-nek pénteken.

Erdő Péter hozzátette:

a pápa szokása, hogy látogatásain felkeres egy Mária-kegyhelyet. A bíboros ezzel kapcsolatban Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhelyét említette,

hozzátéve, hogy a nógrádi kegyhelyen végzett infrastrukturális fejlesztések méltóvá teszik a helyszínt a pápa fogadására.

Hozzátette, hogy útjain Ferenc pápa keresi a kapcsolatot a társadalom peremén élő vagy valamilyen szempontból kisebbségi helyzetben levő csoportokkal, például a cigánysággal, ahogyan ezt szlovákiai látogatásán is tette. Úgy vélte, Mátraverebély falu kiváló helyszínt kínál az ott élő cigány közösséggel való találkozóra.

Erdő Péter emlékeztetett arra: Ferenc pápa maga fogalmazta meg, hogy szívesen látogatna ismét Magyarországra,

amikor tavaly az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus budapesti zárómiséje és a szlovákiai látogatás után a Vatikánba tartó repülőúton az őt kísérő újságíróknak nyilatkozott. Később is visszatért a gondolatra, hangsúlyozva, hogy szívesen menne Magyarországra.

Novák Katalin államfő csütörtöki hivatalos látogatásán hivatalos meghívólevelet adott át a pápának, aki megerősítette szándékát, hogy jövőre Magyarországra szeretne látogatni.

Erdő Péter elmondta, hogy a tervezett program több várost, települést is figyelembe vehet, de “nyilvánvaló, hogy olyan helyszínek kerülnek leginkább előtérbe, ahol pápa még nem járt, de amelyeknek az egyház életében fontos szerepe van”.

Kifejtette, hogy eredetileg a pápa látogatását a Pázmány Péter Katolikus Egyetem harminc éves alapítási évfordulójához akarták kötni, de közben keletkezett két másik is, Egerben és Szegeden. A fiatalokkal való találkozás azonban központi lelkipásztori témája lehet a pápai látogatásnak – jegyezte meg.

A bíboros kifejtette, hogy egyelőre semmilyen hivatalos válasz nem érkezett Ferenc pápától arra hogy pontosan hova kíván ellátogatni és mennyi időt kíván Magyarországon tölteni.

“Örülnénk neki, ha a pápa akár három napot vagy ennél is többet tölthetne Magyarországon”

– mondta Erdő Péter.

Figyelembe veszik a klimatikus szempontokat is, a legmegfelelőbb időszak tavasz lehet, húsvét után, amikor már szabad ég alatt is lehet nagyszabású rendezvényeket tartani.

Hivatalos látogatás esetén a pápa az állami vezetőkkel, azok székhelyén, hivatalában, rezidenciáján is megbeszélést folytat kíséretével együtt. Szokása, hogy esetleg a helyi jezsuita közösséggel találkozik és Budapesten erre is lehetőség van, hiszen ott van a jezsuita tartományfőnökség központja.

A legutolsó pápalátogatás emlékei között Erdő Péter II. János Pálnak 1996-ban a győri stadionban bemutatott szabadtéri szentmiséjét említette, amelyen vihar támadt. “Megijedtünk, hogy az eső és szél miatt nem sikerül befejezni a szertartást, de a pápa arról kezdett el beszélni, hogy a Szentlélek miként tudja átalakítani egyéni és közösségi életünket, annyira uralta a helyzetet, hogy a zavarodottságot és kellemetlenséget egyfajta lelkipásztori üzenetté fordította” – idézte fel Erdő Péter.

(MTI)