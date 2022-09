A dunaszerdahelyi MOL Arénában a Fortuna Liga 9. fordulójában Nagymihály csapatával mérkőzött meg a DAC. A csallóközi csapat a mérkőzés hajrájában csikarta ki a győzelmet.

A zöld gyepre 4383 néző előtt a következő összeállításban játszott a DAC: Pettráš – Pinto (58. Blackman), Brunetti, Muhamedbegovic, Andzouana (74. Nicolaescu) – Veselovský, Kalmár (K) (58. Nebyla), Káčer – Szánthó, Krstović (87. Dimun), Ramadan (74. Ciganiks)

A 83. percben szerzett gól Krstović nevéhez fűződik, aki nem sokkal korábban kihagyott egy kecsegtető helyzetet, de a következőnél már nem hibázott. A montenegrói csapat egyébként hat góljával nem csak a DAC házi gólkirálya, hanem a bajnokság góllövő listáját is vezeti.

Adrian Guľa, a DAC edzője így látta a mérkőzést: „Gratulálok a csapatnak, és köszönöm a szurkolóknak, hogy támogatták a fiúkat annak ellenére is, hogy a mai teljesítmény nem volt átlagon felüli. Nagyon lényeges, hogy a csapat megtanulja megnyerni az ilyen mérkőzéseket. Korábban gond volt az ilyen meccsek megnyerésével. Ez is egy folyamat, amin át kell esnünk. Meg kell tanulnunk, hogy van olyan találkozó, amelyen dominálunk, és van, amikor keményen kell harcolni, küzdeni azért az egy gólért. Nagyon lényeges szerepe van ilyenkor a cserejátékosoknak is. Ez most is megmutatkozott. A vendégek nagyon jól felkészültek ránk, jól játszottak. Ha megengednek nekem egy személyes megjegyzést: édesapám ma ünnepli a 75. születésnapját, és hosszú idő után itt volt a stadionban, én pedig örülök, hogy ilyen ajándékkal tudtunk kedveskedni neki. Így még értékesebb számomra ez a győzelem. Harcoltunk, küzdöttünk, s végül sikerült összehoznunk azt az egy gólt. Ez a mai teljesítményünkért járó jutalom.” (dac1904.sk)

Nem csak Dunaszerdahelyen volt ma gólínség. A mai további három találkozó közül a Slovan ugyancsak 1:0-ra győzött a besztercebányaiak vendégeként, az aranyosmarótiak ugyanilyen arányban verték a Trencsént. A liptószentmiklós és a Szakolca párharca pedig 0:0 lett. Egyébként a tegnapi Zsolna-Zólyombrézó nyitómérkőzésen is csak egy gól született, mégpedig a vendégcsapat nyert.

A bajnokságot a Slovan vezeti 22 ponttal. A DAC 15pontjával a negyedik. A sárga-kékek a bajnokság következő fordulójában, jövő hét szombaton Szakolcára utaznak, de előtte, kedden lesz egy kupamérkőzés is: FK FILJO Ladomerská Vieska – DAC 1904 (on)