Az összevont nyári szám után ismét havi rendszerességgel jelenik meg a Kassai Figyelő, amely Rimaszombattól a keleti végekig számol be magyar közösségünk mindennapjairól. A szeptemberi számban felidézik a nyár fontosabb rendezvényeit (Gombaszög, Jászó, Szepsi), de bemutatják Márai Sándorné minap megjelent naplóját és Albert Sándornak az ipariról írt kötetét is.

Európa – csődeljárás előtt! – figyelmezteti az olvasót szeptemberi vezércikkében Mihályi Molnár László, aki szerint a szomszédságunkban jelenleg is zajló háborús konfliktus nem februárban robbant ki, még csak nem is 2014-ben, hanem „már legalább 120 éve, amikor a pénzvilág rasszista alapon (faji kizárólagossággal) szervezett csúcsvezetése eldöntötte, hogy pénzügyi befolyásuk segítségével olyan háborúkat indítanak, amelyek révén átrajzolhatják a világ térképét, és fokozatosan megszerzik a teljes uralmat a piacok, a nyersanyagforrások és a kereskedelem fölött”.

Mivel a már megszokott nyári összevont számot követően jelent meg ismét a lap, a júliusi és augusztusi rendezvények beszámolóit is hozza. Olvashatnak a 48. alkalommal megrendezett Honismereti Kerékpártúráról, amelynek résztvevői idén a Duna mente – Csallóköz – Mátyusföld természeti csodáival, épített örökségével és kulturális értékeivel ismerkedtek. Provence-ban járt a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Csengettyű gyermekkara, leánykara és ifjúsági vegyeskara; 500 általános iskolás diák vett részt a szórványból és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség idei utolsó nyári táborában Sátoraljaújhelyen; két tábort is szerveztek a Csemadok Kassai Városi Választmányának égisze alatt, s az idén sem feledkeztek el augusztus huszadikai nemzeti ünnepünkről, amelynek keretében az ökumenikus istentisztelet mellett a Budapest Ragtime Band adott koncertet. Bárczi Laura számol be a lap olvasóinak a Gombaszögi Nyári Táborról, míg Mihályi Molnár László a XXIV. alkalommal megrendezett Jászói Nyári Szabadegyetemről. A legenda nyomában címmel új könyvet jelentetett meg a legendás ipariról Albert Sándor, aki nem hallgatja el az aggályait sem az iskola jövőjével kapcsolatban. Tájékoztatóközpontot és elektromoskerékpár-töltőoszlopot adnak át szeptemberben a királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeumnál, ahol augusztusban harmadik alkalommal szervezték meg a Tri Di Art nevű ötnapos művészeti tábort.

Kassán mutatták be Márai Sándornénak az idén megjelent vaskos naplóját, amelyet Ötvös Anna rendezett sajtó alá. Balassa Zoltán számol be a Szepsiben megrendezett Fábry Zoltán Közéleti és Irodalmi Napokról, amelynek központi témája maga a 125 éve született névadó volt. Striho Viktória a Žižka utcai óvoda mindennapjaiba nyújt betekintést, de ezúttal is tehetünk időutazást a 100 évvel ezelőtti Kassára. Nem feledkeznek meg a kassai magyar szervezetek szeptemberi programjairól sem.

A Kassai Figyelő kapható a jobb felvidéki magyar könyvesboltokban, de elérhető a szerkesztőség címein is (Hernád Kiadó Kft., 040 01 Kassa, Komenský u. 24., kassaifigyelo@gmail.com, tel.: 0948/753/ 013).

(giv/Felvidék.ma)