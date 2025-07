Legyen a barsbaracskai platánfa az év fája!

Az Ekopolis Alapítvány idén is meghirdette Az év fája versenyét. A számos helytörténeti értékkel bíró fa között találjuk a barsbaracskai óvoda udvarán álló, több mint háromszáz éves terebélyes platánt is. A csodaszép fa kiállta a történelem viharait és napjainkban is teljes terjedelmében pompázik a kis községben.

„Idén bejelentkeztünk a barsbaracskai platánfánkkal, melyet az 1700-as évek elején az Adamócz Ambró család parkjában ültettek el. A napjainkban is tökéletes állapotban lévő több mint háromszáz éves platánfát a szakminisztérium védett fává nyilvánította” – magyarázta a Felvidék.ma megkeresésére Wurczer Péter, Barsbaracska polgármestere.

Az Ambróczy Ambro família a 20. század elejéig lakott a barsbaracskai kúriájukban. Mint megtudtuk, a család 1927-ben adta el a kastélyt és a hozzátartozó parkot. Ekkor magyar alapiskola létesült a kúria falai között. Ma már szlovák óvodának ad helyet.

Generációk emlékeznek az óriás platánfára. A fa tövében nagyon szeretett üldögélni Adamócz Ambró Antal, egykori királyi helytartó

– folytatta a tájékoztatást a lokálpatrióta polgármester. A faluban tett látogatás során a platánfa árnyékában hűsölt Habsburg József főherceg.

Egy időszakban a község másik jeles nemesi famíliája, a Kelecsényi család is birtokolta a kúriát. Ők is szívesen üldögéltek a terebélyes fa alatt. 2019-ben az Adamócz család leszármazottja is felkereste a família egykori birtokát.

A platánfa nem csupán a községben élő nemesek kedvelt helye volt. Ma már idős férfiak visszaemlékezései szerint egykoron sokat fociztak a fa tövében. Számos kulturális rendezvény helyszínéül szolgált a több száz éves platán. Így Barsbaracska közösségi életében is jelen volt.

Ma már féltik és őrzik az óriási nagy fát. A barsbaracskai platánfa összeköti a falu múltját a jelennel.

Szlovákiában immár több mint két évtizede hirdetik meg Az év fája versenyt.

Tizenkét fa került a döntőbe, rájuk lehet szavazni. A szavazás július elsejével vette kezdetét és szeptember 30-án zárul.

Több módon adhatják le a szavazataikat. Az alapítvány honlapján elérhetőek a jelöltek, az itt kiválasztott fa lapján a Szavazni (Hlasovať) mezőre kattintva adhatjuk le szavazatunkat. Figyelem, egy email címről csupán egyszer szavazhatunk a kiválasztott jelöltre! A szavazás másik módja az Ekopolis Alapítvány közösségi oldalán lehetséges. Itt a kiválasztott fa fotójára lehet tetszikelni.

A barsbaracskai platánfára ITT valamint ITT lehet szavazni. További információk szlovák nyelven az alapítvány alábbi honlapján olvashatóak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma