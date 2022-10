A Fortuna Liga 15. fordulójában a dunaszerdahelyiek a Zólyombrézót fogadták a MOL Arénában, ahol gól nélküli első félidő után hátrányból győzött a csallóközi futballcsapat.

A vendékek a mérkőzés 52. percében Moses Cobnan lövésével jutottak vezetéshez, amelyre előbb a 69. percben Ramadan átadása után Krstović fejjel egyenlített, majd a 86. percben Ramadan is gól szerzett, és beállította a 2:1-es végeredményt.

Adrian Guľa, a DAC vezetőedzője szerint: “Nagyon értékes győzelmet arattuk, főleg azt követően, hogy kiestünk a kupából. Nagyon fontos volt, hogy ma nyerjünk. Látszott is az első félidőben, hogy nem voltunk annyira magabiztosak, pontosak és nyugodtak, mint az ellenfél, és a labdavesztések utáni reakciónk sem volt jó. Az első játékrészben jobb volt a Zólyombrézó. A második félidőben magasabbra feltoltuk a letámadást, paradox módon akkor kaptuk a gólt. Nagyon jól reagáltunk ugyanakkor, és sokkal nagyobb intenzitással játszottunk. Segítettek a csereként érkező játékosok is, és természetesen ott volt Krstović, aki tulajdonképpen eldöntötte a mai mérkőzést. Nyilván csalódott volt mindenki a kupakiesés után, ezt a szurkolók éreztették is velünk. Nagyon sajnáljuk, hogy számunkra befejeződött az idei Slovnaft Cup-sorozat. Annál jobb volt, hogy a srácok harcoltak, egy csapatként játszottak, és sikerült megfordítani az eredményt. Krstović nagyon értékes játékos, de amit különösképp értékelek benne, hogy mennyire tud harcolni a csapatért, és a csapat ezt ma vissza is adta neki. 0:1-nél egy kicsit rizikóztunk, de sikerült fordítanunk, ami fantasztikus. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen kiesett Káčer, Kalmár és Gavrić, akik minőségi játékosok. Nagyon nehéz nélkülük játszani, de sikerült. Tudatosítjuk, hogy nagyon sok munka vár ránk, de örülünk annak, hogy egy ilyen erős ellenféllel szemben meg tudtuk fordítani a meccset. Ez sokat jelent a számunkra. Ma le a kalappal a srácok előtt azért, ahogy harcoltak, küzdöttek. Örülünk a három pontnak.” (dac1904.sk)

A DAC 4 377 néző előtt a következő összeállításban játszott: Petráš – Pinto, Risvanis (K), Brunetti, Andzouana – Fazlagić (57. Nebyla), Dimun, Veselovský (88. Kružliak) – Szánthó (77. Blackman), Krstović, Leginus (57. Ramadan)

A DAC egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a bajnokság éllovasai, két ponttal a Nagyszombat mögött a táblázat harmadik helyén áll, a listavezető Slovan hat ponttal előzi meg a dunaszerdahelyi csapatot, amely jövő héten Besztercebányára utazik (on)