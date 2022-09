Szeptember 25-ével befejeződött az ARS SACRA fesztivál Magyarországon, mely több mint háromszáz programmal gazdagította immár 16 éve egyházi, szakrális életünket. „A Szentlélek a különböző keresztény irányzatokat a művészetek révén próbálja az egység felé irányítani” – olvasható az ARS SACRA honlapján.

Esztergom már hatodik éve bekapcsolódott e programokba, s csaknem minden évben felvidéki értékeket is hoznak az érdeklődő közönségnek.

A Laskai Osvát Antikvárium a szervezője e programoknak az első királyi városban. Itt volt látható több napon át ”A meg nem született gyermek szobra” című kiállítás melynek megszületéséről és küldetéséről a következő tudnivalók olvashatók:

A meg nem született gyermek szobra, mely világszerte nagy figyelmet vont magára 2019 decemberében érkezett először Szegedre.

A magzat elvesztése minden esetben gyász és fájdalom az édesanya számára, de kihatással van társára és további gyermekeire, későbbi gyermekvállalási szándékára is. Akár természetes, akár művi úton történik, súlyos lelki sebeket okoz. Hatványozottan igaz ez a művi vetélésre, mely biológiai értelemben is károkat okoz. Az elmúlt években számos olyan életvédő mozgalom indult világszerte, így hazánkban is, mely az élet szeretetére és tiszteletére kívánja ráirányítani a figyelmet. Az életvédő mozgalmak bátorítást és konkrét segítséget kívánnak nyújtani, hogy az új élet fogadása öröm legyen, s a váratlan helyzetekben a várandóság megszakítása ne merüljön fel „megoldás” gyanánt, hanem érezze az édesanya az elfogadást, a támogatást maga körül. Ugyanakkor támogatást, vigasztalást szeretnének nyújtani azok számára, akik a várva várt gyermeküket természetes úton veszítették el.

A fiatal szlovák szobrászművész Martin Hudáček még diák korában, a Besztercebányai Művészeti Akadémia hallgatójaként, diplomamunkájaként 2012-ben készítette el művét.

Célja az volt, hogy a várandóság elveszítését, vagy akár megszakítását követő gyászában, mély fájdalmának gyógyulásában és lelki tusáiban segítse a szenvedő anyákat.

Arra szeretett volna rámutatni, hogy van felépülés ebből a traumából, a sebek gyógyíthatók, lehetséges önmagunknak megbocsátani. Szeretné annak a reményét előrevetíteni, hogy aki súlyos veszteséget élt át, talán nemsokára új esélyt kap, és talán gyermeknek adhat életet.

Hudáček a világ minden tájáról sok elismerő visszajelzést kapott és kap. A 2015. október 21-i általános audiencián a Vatikánban Ferenc pápa számára is átnyújthatta alkotásának egyik másolatát. A mű nagy hatására jellemző, hogy Európa-szerte, sőt a tengeren túl is számos példánya megtalálható már. A harmadik, életnagyságú másolat, melyet 2015 októberében állítottak fel a lengyelországi Wrocław temetőjében, egy nagyon fontos személlyel egészült ki: az apa is ott áll az anya mellett.

A térdre borult, arcát sírás közben kezével eltakaró női alak megrendítően jeleníti meg a trauma súlya alatt összetört, mély fájdalmak közt vergődő, a megbánással küzdő anyát. A mű őt, őket szeretné felemelni.

Elmondani, hogy létezik a fájdalmak ezen mélységeiből is felépülés, megbékélés. A kiengesztelődés gyönyörű szimbóluma, hogy maga A meg nem született figuráját szimbolikusan áttetszőre formázta meg a művész. Épp a gyermek az, aki áldást adó kezét anyja feje fölé tartva a megbékélést, a kiengesztelődést ajánlja fel neki. Sajátos allegória ez korunkban, ahol sértésre még nagyobb sértés, agresszióra még nagyobb brutalitás a szokványos válasz.

A mű eredetileg a szlovákiai Telgárt településen, Hudáček akkori lakóhelyén készült, ahol a művész él, az Alacsony-Tátra hegyvonulatai között.

Martin Hudáček a Catholic News Agencynek (CNA) adott korábbi nyilatkozatában így beszélt a szobor keletkezéséről: „Minden azzal kezdődött, hogy meglátogattam egy nagyon imádságos lelkű jó barátomat, aki közölte velem, hogy készítenem kell egy szobrot, ami bemutatja a post-abortusz szindróma következményeit. Ez ugyanis nagyon nagy probléma {világszerte}, ám nem létezik ilyen témájú szobor.”

Ezek a szavak nagyon megérintették a szobrászművészt, de abban a pillanatban elképzelése sem volt, hogyan kezdjen neki, így kérte az embereket, hogy imádkozzanak érte. Először arra gondolt, hogy a meg nem született gyermeknek állít emléket.

„Imádkoztam, éreztem, hogy szükségem lenne egy képre, ami megjeleníti a megbocsátást” – jelezte. Egy idő után ez a kép egyre jobban kitisztult: egy síró anya volt és egy gyermek, aki megbocsát neki. Amikor elkészült, sokan jelezték vissza a művésznek, milyen megrendítő hatással bír a szobor látványa a szemlélőre, de „olyan élményekben részesültek ezáltal, amire épp szükségük volt.

Sokan számoltak be arról, hogy úgy érzik, közvetlenül nekik szól ez a szobor.

Hudáček úgy érzi, nem igazán az ő műve ez, sokkal inkább Isten alkotása. „Én csak egy szobrász vagyok, aki az anyaggal dolgozom” – fogalmazott. Kérte környezetét, hogy imádkozzanak érte, s ez megkönnyítette számára a művészi munka hosszú folyamatát. Amikor imádkozva dolgozott, a munka is könnyebbnek bizonyult.

Elkészülve úgy érezte, ennek a szobornak abban kell segítenie, hogy a kiengesztelődéshez, a megbocsátáshoz eljuthassanak az érintettek: az anya, aki leginkább megbocsátásra vágyik, annak Isten irgalmára van szüksége.

Hudáček a CNA-nek nyilatkozva hozzátette: szem előtt tartva, hogy Jézus Krisztus az egyetlen, aki gyógyítani tudja ezeket a sebeket, remélhetőleg a szobor valamelyest képes segíteni azoknak, akik a poszt-abortusz szindrómában szenvednek. Reméli, hogy a szoborra nézve a megbocsátás fog eszükbe jutni. Látom, hogy világszinten téma lett ez a szobor, és örülök, hogy Isten művének részese lehetek – jelezte.

2018 júliusában Magyarországra is eljutott a szobor egy másolata az Együtt Az Életért Egyesület munkája révén.

Az életvédő civil szervezet egyike azoknak, amely lelki és fizikai támasznyújtással segítik a bajbajutott édesanyákat. Teszik ezt azért, hogy a nehéz helyzetű anyák ne kényszerüljenek lemondani gyermekükről a várandósság megszakítása révén. (www.egyuttazeletert.org)

A szobor magyarországi története néhány éve kezdődött. 2016. április 10-én történt, hogy abortuszpárti aktivisták a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége előtt tartottak demonstrációt. A szentmisét oly módon imitálták, sőt gúnyolták ki, hogy az egyik aktivista püspöki ruházatra emlékeztető öltözetben „meg is áldoztatta” a résztvevőket „abortusz tabletta” feliratú zacskóból, „Krisztus teste” kísérő szavakkal. Frivaldszky Gáspár az Emberi Méltóság Központ jogi igazgatóhelyettese, Lábady Tamás volt alkotmánybíró és Zarka Rozina Borbála életvédő aktivista beperelték a demonstrálókat, akik megsértették a katolikus vallási közösséget és ezáltal a közösség tagjainak emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát. A pert vallásgyalázás címen akkor megnyerték, s a részükre ott megítélt 600.000 Ft-ot fordíthatták a szobor megvásárlására. A szobor 2019 decemberétől a Szeged-Csanádi Egyházmegye több templomába eljutott. 2022 áprilisa óta járja az országot a Szent Janka életét bemutató kiállítással.

Forrás : Internet, www.hudacek.sk, Magyar Kurír.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)