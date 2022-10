A Magyar Nemzeti Múzeum égisze alatt működő balassagyarmati Palóc Múzeum Múzeumi hétfők című műhelybeszélgetései során számos palócföldi értéket mutattak be az elmúlt bő egy évtizedben. Az előadássorozatnak felvidéki vendégei is voltak. Legutóbb Pálinkás Tibor, az ipolysági Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője mutatta be az általa vezetett intézményt, s egyúttal mesélt az Ipoly menti város életéről is.

Lengyel Ágnes, a Palóc Múzeum igazgatója rövid felvezetője után tartotta meg Pálinkás Tibor az előadását. Mint az előadó elmondta: az ismeretterjesztő előadásában igyekezett beleszőni az Ipolyság és Balassagyarmat hosszú évtizedekre visszanyúló kapcsolatait.

„Mára nagy hagyománya van a két város közti kulturális együttműködésnek” – hangzott el az előadás nyitányaként.

Az előadás gerincét a 120 évvel ezelőtt, 1902-ben alapított Honti Múzeum létrejöttének mozzanatai, az intézmény fennállásának meghatározó történései, illetve az impériumváltást követő hanyatlása és megszűnése tette ki. Szólt továbbá a kilencvenes évekbeli újjáélesztéséről, a Honti Gáléria, a későbbi Simonyi Lajos Galéria megalakulásáról, valamint az intézmény jelenkori igen széles feladatairól is. Az előadás rövidített változata elhangzott az idei Ipoly-napon. A Honti Múzeum történetéről az alábbi cikkünkben olvashatnak részletesebben.

Az előadó a történelmi összefoglaló és a jelenkori helyzet ábrázolása mellett kitért a két város szoros kapcsolatára is.

Mint elhangzott: az elmúlt közel harminc évben számos alkalommal állítottak ki balassagyarmati illetve a városhoz kötődő képzőművészek Ipolyságon. Természetesen Balassagyarmat is több ipolysági művész időszaki tárlatának adott otthont.

Az idén jubiláló Pueri Fabri Nemzetközi Gyermek Rajzverseny egyik társszervezője a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola. A Palócország fővárosának is nevezett Balassagyarmaton sokszor szervezték meg a nemzetközi verseny értékelését, a díjazott diákok alkotásaiból rendezett kiállítással egyetemben.

A Palóc Múzeum és az ipolysági intézmény szakmai együttműködésének köszönhetően jónéhány közös kiállítás, szakelőadás, kutatás valósult meg az elmúlt három évtizedben – hangzott el a műhelybeszélgetésen.

„A Múzeumi hétfőkre immár több mint tíz esztendeje kerül sor. Sokszor tematikus, egymásra épülő blokkokban tartjuk az előadásokat. Számos alkalommal volt a műhelybeszélgetésnek felvidéki vendége”

– nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Lengyel Ágnes, a Palóc Múzeum igazgatója.

Hozzátette: az előadássorozat vendégei között találjuk B. Kovács István régész, gömörológust, Bozó Andreát, Szvorák Zsuzsát, Hrubík Bélát. Az előadások mellett felvidéki magyar írók, szerzők könyvbemutatói valósultak meg a Palóc Múzeumban. Mások mellett Szász Pál és Szászi Zoltán mutatta be Balassagyarmaton a köteteit.

A Múzeumi hétfők lényegében értelmiségi estek, melyek sokat nyújtanak a város és vonzáskörzetének – véli az igazgató. A műhelybeszélgetéseket havonta, kéthavonta szervezik meg nagy érdeklődés mellett.

„Próbálunk értékes előadásokat elhozni a városba. Mindennek már jelentős hagyománya van a Palóc Múzeumban” – fogalmazott Lengyel Ágnes.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)