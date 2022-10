Végre iskola, tanulás és szórakozás (is)! Az új tanítási évet bevezető néhány hét után, miután rendesen beindult a gépezet, némi frissítő élményre volt igényünk.

Az első esemény kb. 250 diákot mozgatott meg október 12-én. A turócszentmártoni központú angol nyelvi előadásokat is felajánló Színházi központ előadására mehettünk el. A legjobbkor ért bennünket a felhívás és megkeresés, s élve a remek alkalommal megtekinthettük a Last Wish című színpadi játék angol verzióját, melyet Ján Werich műve inspirált. A diákok nagyon élvezték a show-t, mely tartalmazott érdekes párbeszédeket, meglepő fordulatokat, sok zenét és vidám, humoros jeleneteket, poénokat is. Reméljük, lesz még alkalmunk más előadókat is üdvözölni az idei tanévben.

A következő rendhagyó angol óra a végzős diákoknak kedvezett. Október 21-én, pénteken iskolánk volt diákja, Klemen Cecília, aki gazdasági, pénzügyi szakértő, tartott értékes előadást pályafutásáról, karrierépítésről, motiváltságról. Cecília több mint 20 éve él Amerikában, illetve Angliában, ezért a csodálatos információáradat eredeti angol nyelven folyt, diákjaink nagy megelégedésére.

A tartalmas előadás inspiráló volt maturandusz diákjainknak, akik éppen most állnak hatalmas döntések előtt, amikor komolyan el kell gondolkodniuk a jövőjük felől, egyetemi, illetve főiskolai tanulmányaikról, pályaválasztásukról.

Nagyon szépen köszönjük Cecília fantasztikus élménybeszámolóját, mellyel jelentősen hozzájárult diákjaink tisztánlátásához a külföldi iskolarendszer, tanulás, érvényesülés tekintetében. Tanulságos és élményszerű előadását újra meghallgatnánk.

Természetesen a kicsikre is gondoltunk. Mivel minden évben nagy népszerűségnek örvend a Halloween Party úgy döntöttünk, idén ismét megrendezzük azt kisgimnazistáink számára. Az eseményre október 26-án került sor. Az iskola aulája megtelt “hátborzongató” jelmezekbe öltözött diákokkal, akik a töklámpások fénye mellett különböző ügyességi játékokban mérték össze erejüket, melyek a legjellemzőbbek a tengeren túli gyerekek körében is.

Volt rákjárás, seprűtánc, lufival való egyensúlyozás, múmiakészítés, valamint bowlingozás tökökkel. Természetesen idén sem maradhatott el az ijesztő sütik és nasik készítése, mely során kreatívabbnál kreatívabb alkotások születtek. A legjobb pedig az volt bennük, hogy mind ehető volt. A buli végén kihirdettük a tökfaragó- és a jelmezverseny első három helyezettjét, akik kisebb ajándékban részesültek.

Ez az alkalom remek lehetőség arra, hogy fiatal tanulóink a klasszikus tanítási órán kívül szórakozva, játszva ismerkedjenek meg különböző szokásokkal és hagyományokkal.

Kisgimiseink arcát látva ez ismét nagyon jól sikerült, mindenki pozitív élményekkel, elégedetten és persze édességekkel, csokival megpakolva hagyta el az esemény helyszínét.

Jövőre ismétlés!

