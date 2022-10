A többségben magyarok által lakott településeken megjelentek a közelgő helyhatósági és megyei választásokról szóló tájékoztató anyagok a városok, községek weboldalán, példás módon magyarul is. Igen ám, de teljesen értelmetlen mondatokkal és számos helyesírási hibával. „Egy állam számára a polgára annyit ér, amennyire az állami hivatal, ha úgy tetszik, a kormány tiszteli a nyelvét” – ezt már Őry Péter mondta, amikor felhívtuk a figyelmét az estre.

Már bevett gyakorlat, hogy az önkormányzatok a hivatali hirdetőtáblán, a község weboldalán és a kiadott időszaki kiadványban megjelent fontos információkat az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is közzéteszik azokon a településeken, ahol a nemzeti kisebbség aránya eléri legalább a 15 százalékot. Így a választások közeledtével az éppen aktuális választásokra vonatkozó, a választások helyével, időpontjával, módjával kapcsolatos tájékoztató anyagokat is, illetve a vonatkozó tájékoztatásokat a választások napján ki is helyezik.

De korántsem mindegy, hogy ezek az anyagok milyen minőségűek. Márpedig, a hivatalosan megjelent fordítások érthetetlenek.

A választóknak szánt, a szavazás módjáról szóló fordítás, ha ezt lehet fokozni, még gyalázatosabb – értelmezhetetlen körmondatokkal, helyesírási hibákkal jelent meg, ráadásul a magyar nyelvű szövegben állandóan keverik a választási kerület (obvod) és a szavazókörzet (okrsok) fogalmát. Ezeket a tájékoztatókat kell kihelyezni a választások napján, mintegy segítségül a választóknak.

A minősíthetetlen fordítások központilag, a járási hivatalokon keresztül jutottak el az érintett településekhez. Ahogy a járási hivatalok, úgy az önkormányzatok is teljesen jóhiszeműen használják őket, hiszen ezek a hivatalos fordítások, amelyeket a belügyminisztérium elérhetővé tett a honlapján. Ezért felvettük a kapcsolatot a minisztérium sajtóosztályával, akiktől megtudtuk, a fordításokat egy keretszerződés értelmében a pozsonyi székhelyű ACTA fordítóiroda végezte, szabványos oldalanként 11,07 euróért. Ami nem kimagaslóan magas ár (találomra kerestünk pozsonyi fordítóirodát, mely már 10,50 euróért fordít standard oldalt), de erre a munkára ez felesleges pénzkidobás volt. Ezért a minősíthetetlen fordításért egy cent is sok az adófizetőknek.

Megkerestük a Pro Civis Polgári Társulást, akik az utóbbi három választás alkalmával – összhangban a kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel – elkészítették a választásokkal kapcsolatos hivatalos tudnivalók magyar nyelvű fordítását, amelyeket el is küldtek az érintett településeknek.

Kállay András, a társulás munkatársa megkeresésünkre elmondta, a módosított választási törvény értelmében az állam feladata bebiztosítani ezeket a fordításokat a nemzeti kisebbségek nyelvén, tehát központilag végzik a fordításokat.

Mint mondta, az utóbbi időben már nem szokott ezzel gond lenni, ezért nem is ellenőrizték azokat. Miután felhívtuk rá a figyelmét, megnézte a szóban forgó magyar nyelvű fordításokat. „Elborzadtam. Először arra gondoltam, ez valami Google-fordítás, de olyan nyelvtani és stilisztikai hibák szerepelnek benne, amit egy fordító alkalmazás biztosan nem csinál. De azt is nehezen tudom elképzelni, hogy van olyan fordító, aki ilyen munkát kiad a kezéből” – fogalmazott, hozzátéve, a központozási hibák és a magyartalan megfogalmazású mondatok miatt ezek a szövegek gyakorlatilag értelmezhetetlenek. „A szavazóhelyiségek megjelölésére szánt magyar fordítás is teljesen értelmetlen, pedig az csak három szóból áll” – jegyezte még meg Kállay. Azt már mi tesszük hozzá, hogy a szavazóhelyiséget ezen dokumentumok a következőképpen említik: „szavazólapok szerkesztésére kijelölt terület”.

A Pro Civis csapata elkészítette a helyes fordításokat, már Word- és PDF-formátumokban is elérhetőek és letölthetőek az általuk működtetett onkormanyzas.sk oldalon. Ez azért is volt fontos és hasznos, mert vannak olyan tájékoztatók, amelyeket a választások napján kell kihelyezni a szavazóhelyiségekben. A helyes magyar fordításokat a Pro Civis csapata elküldte a belügyminisztérium részére is, ám ott eddig még nem cserélték ki a rossz fordításokat a jóra.

Őry Péter, a Szövetség politikusa, egyúttal a társulás elnöke szerint, a kisebbségek iránti tisztelet jele, hogy az anyanyelvükön kommunikálnak velük.

„Egy állam számára a polgára annyit ér, amennyire az állami hivatal, ha úgy tetszik, a kormány tiszteli a nyelvét” – fűzte még hozzá.

Emlékeztetett, a választási törvény 2014-ben az MKP javaslatára, tárcaközi egyeztetés keretében módosult. „A belügyminisztériumi javaslatba bekerült a kisebbségi nyelv használatát erősítő több rendelkezés – ilyen a kétnyelvű választói igazolványok kiadása, vagy a kisebbségek nyelvén megírt, a szavazóhelyiségben kihelyezésre kerülő tájékoztatások, feliratok is”.

Idén, az ország történetében első alkalommal, összevont választások lesznek, megyeelnököt, megyei képviselőket, illetve polgármestereket és önkormányzati képviselőket is választunk, tehát összetettebb, bonyolultabb lesz a választás módja. Ezért is lenne fontos, hogy a választások napján kikerült tájékoztatók érthetőek legyenek.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)